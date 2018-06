Alta incertidumbre climática incluso con el objetivo del Acuerdo de París

Madrid, 7 Jun (EUROPA PRESS).- Científicos del clima han constatado que un aumento de temperaturas de 1,5 grados Celsius este siglo, sobre niveles preindustriales, ya implicaría riesgos climáticos sustanciales.

Uno de los principales autores de un nuevo informe es la profesora de ETH Zurich, Sonia Seneviratne. “Se ha investigado y escrito mucho sobre el objetivo de los 2 ° C, pero no sobre el objetivo de 1.5 ° C”, dice.

Esta investigación también destaca que la forma en que alcanzamos el objetivo de 1,5 ° Celsius, –explicitado como objetivo en la contención de emisiones de gases de efecto invernadero por el Acuerdo de París–, es decisiva para la evolución de nuestro clima.

“Sobre todo, debemos tener en cuenta la dimensión temporal en la que el clima se calienta”, dice Seneviratne. Si el clima se calienta en 1.5 ° C para el 2100, pero experimenta un calentamiento de 2 ° C o más antes de esto, las consecuencias serán más graves que si nunca se supera el aumento de la temperatura de 1,5 ° C. Esto podría causar daños irreversibles, particularmente a los ecosistemas sensibles. “La extinción de especies durante una fase de exceso de temperaturas no se podía deshacer, incluso si el nivel de calentamiento se reducía y se limitaba a un aumento de 1,5 ° C”.

Seneviratne agrega que es probable que el público en general no sepa que todos los escenarios de 1.5 ° C publicados anteriormente incluyen un exceso temporal del aumento de la temperatura y el uso de medidas de reducción de CO2. Estas medidas incluyen la reforestación, pero también la captura y el almacenamiento de carbono (CCS), la captura de CO2 de las fuentes de emisión o de la atmósfera. Esto a menudo va acompañado del uso de la bioenergía, que reemplaza a los combustibles fósiles.

Sin embargo, estas opciones para mitigar el cambio climático podrían ser riesgosas, porque el CCS aún no está bien establecido y la producción de bioenergía requiere grandes extensiones de tierra, lo que podría generar competencia con la producción de alimentos.

“Tales problemas podrían evitarse mejor reduciendo drástica y rápidamente las emisiones de CO2”, dice Seneviratne. Esto también podría lograrse con una mayor eficiencia energética, menor uso de energía, uso adicional de energías renovables y una reducción global en el consumo de carne.

Hay varias estimaciones de la cantidad de CO2 que se puede emitir sin perder el objetivo de 1,5 ° C; ninguno de ellos ofrece mucho margen de maniobra. “Está claro que debemos reducir las emisiones urgentemente si queremos tener la oportunidad de alcanzar el objetivo de 1.5 ° C y mantener el exceso de temperatura lo más bajo posible”, enfatiza Seneviratne.