La Confederación Unitaria de Trabajadores se opone rotundamente a cargar el peso del déficit fiscal a la clase trabajadora, y no a los verdaderos responsables de la crisis existente en las finanzas públicas. No son de recibo las directrices del Gobierno de “Unidad Nacional”, que buscan quitar recursos destinados al pago de aumentos, anualidades, prohibiciones, carrera profesional, dedicación exclusiva o cualquier intento de regresividad en cuanto a convenciones colectivas. Ante una realidad inflacionaria que creció un 2,21%, donde vemos encarecimientos en servicios básicos y elementales como alquileres, educación, salud y transporte; atacar las posibilidades de consumo de estos servicios a la clase trabajadora, es no solo irresponsable, sino que da un mensaje muy negativo en cuanto a cuáles intereses responde el actual gobierno.

Un gobierno de “Unidad Nacional”, implica mucho diálogo y negociación; especialmente en temas tan complejos como los que vinculan nuestras finanzas públicas. Por lo tanto, es inconsecuente tomar decisiones unilaterales en temas que afectan al sector más importante para el buen funcionamiento de nuestro aparato estatal, como lo es la clase trabajadora. Estas acciones no solo demuestran que los trabajadores no tendrán voz y voto en este gobierno, sino que éste está convencido que la “Unidad Nacional” solo debe hacerse con la clase empresarial y los organismos económicos y financieros que siempre han estado interesados en convertirnos solo en una periferia de aquellos países y entidades que poseen abundante capital financiero (FMI, Banco Mundial y OCDE).

Invitamos a la población costarricense y a las organizaciones sociales y sindicales, a no olvidar quiénes nos tienen sumidos en esta crisis fiscal y a exigir al gobierno sensatez en estos temas; porque el 8,22% del PIB en evasión fiscal, las exoneraciones desmesuradas otorgadas por los gobiernos de turno que han dejado pérdidas al estado de un 5,11% del PIB, y la irresponsabilidad de firmar TLC´s desmesuradamente que han dejado perdidas de un 2,5%, y una deuda pública que representa el 49,7% del PIB y un 36% del presupuesto ; no puede quedarse sin fijar responsabilidades. Por lo tanto, le exigimos al gobierno:

El cese de todo ataque a la clase trabajadora del sector público;

Derogatoria de toda directriz encaminada a precarizar las condiciones económicas y laborales de la clase trabajadora del sector público;

Desistir de enviar a la corriente legislativa propuestas que precaricen las condiciones económicas y laborales de la clase trabajadora;

Convocatoria a una mesa de dialogo, con todos los sectores sociales representados, para negociar propuestas y salidas a la crisis fiscal;

Un verdadero gobierno de unidad nacional, que responda a los sectores sociales de nuestro país, y no a intereses espurios del capital financiero internacional y sus portavoces.

(*) Confederación Unitaria de Trabajadores, Juan Félix Montero Aguilar, firma responsable