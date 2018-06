Fabra dice que tiene el corazón “partido” por lesión que lo sacó de Mundial

Bogotá, 9 jun (EFE).- El lateral colombiano Frank Fabra, del Boca Juniors de Argentina, aseguró este sábado que tiene el corazón partido en “50 millones de pedacitos” por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo sacó del Mundial de Rusia.

“Sólo había un propósito: ser parte de este sueño llamado Mundial. Luché, trabajé y me esforcé en mejorar. Lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy, con el corazón partido en 50 millones de pedacitos, me quedo en la puerta más cercana, sólo a un paso, me duele el alma”, dijo Fabra en un mensaje en Instagram.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció este sábado la lesión del defensor e informó de que “se encuentra acompañado por todo el grupo de jugadores, cuerpo técnico y staff, quienes recibieron con muchísimo dolor la confirmación de la noticia”.

Añadió que “en las próximas horas, tras los trámites pertinentes, el cuerpo técnico definirá a su reemplazante en la lista de 23 que desembarcarán en Rusia la próxima semana para la Copa del Mundo”, en la que Colombia debutará en 10 días frente a Japón en Saransk.

Fabra, que iba a disputar en Rusia su primer Mundial, señaló a Radamel Falcao García, que se perdió la Copa de Brasil por la misma lesión, como un ejemplo de “superación y perseverancia” que tendrá como espejo en su proceso de recuperación.

También mostró su agradecimiento a su familia, a sus amigos y a los miembros de la selección colombiana, de quienes dijo que “dejarán el nombre de este país por lo alto”.

“Sé que dejarán el nombre de este país por lo alto porque se lo merecen, porque trabajan y luchan por esto. Quisiera decir miles de cosas pero no me alcanzarían las palabras. Gracias por todos los mensajes”, concluyó Fabra.

Algunos jugadores del equipo Cafetero le desearon lo mejor a Fabra, como Falcao, quien le auguró “una buena recuperación” para que pueda “volver pronto a las canchas”.

Asimismo, James Rodríguez manifestó: “Volverás más fuerte y mejor. Te esperamos pronto”.

Fabra es el segundo futbolista que sufre una lesión de gravedad a pocos días del Mundial de Rusia después de que el argentino Manuel Lanzini se rompiera el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. EFE