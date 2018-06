Martinelli será llevado a la cárcel El Renacer, donde estuvo preso Noriega

Panamá, 11 jun (EFE).- El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, extraditado hoy a Panamá por Estados Unidos será llevado a El Renacer, la cárcel aledaña a la capital donde estuvo preso el exdictador Manuel Antonio Noriega (1934-2017), informó hoy el Ministerio de Seguridad Pública.

Tras practicarle “una evaluación médica general a cargo de profesionales idóneos”, en un lugar no precisado “Martinelli será conducido al centro penitenciario ‘El Renacer’, donde permanecerá bajo la custodia de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno (Mingob), a disposición de las autoridades competentes”.

El Gobierno de EE.UU. “hizo entrega formal en territorio panameño” de Martinelli “en el día de hoy a las 8:44am (13:44 GMT)”, según un comunicado de la Cancillería.

EEUU afirma que la extradición de Martinelli siguió el “proceso normal”

Washington.- El gobierno de Estados Unidos subrayó hoy que la extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli a Panamá por los cuatro delitos por los que fue solicitada siguió el “proceso normal” bajo el tratado bilateral y corresponde ahora “a los tribunales panameños determinar su culpabilidad o inocencia”.

“Su caso siguió el proceso normal de extradición bajo el tratado bilateral y la legislación estadounidense y fue gestionado de acuerdo con los procedimientos legales aplicables”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.

El pasado viernes 8 de junio el Gobierno estadounidense dio luz verde a la extradición del expresidente panameño, que se produjo a primera hora de hoy.

Martinelli, reclamado por la Corte Suprema de su país por cuatro delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que funcionó durante su Presidencia (2009-2014), había sido arrestado en Miami en junio de 2017.

“Corresponde a los tribunales panameños determinar la culpabilidad o inocencia del señor Martinelli por los cargos por los que fue extraditado”, agregó la nota firmada por Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado.

La abogada de Martinelli, Inna Shapovalov, advirtió el pasado 30 de mayo que si el expresidente era entregado a la Justicia de su país, existía la “posibilidad” de que recibiera un trato inhumano, que fuera “torturado” por las autoridades y que no se respetara el debido proceso.

La defensa hizo mención a una invocación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes para justificar su oposición a la extradición.

Sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump señaló que la decisión de extraditarlo no contraviene las obligaciones de EE.UU. bajo dicha convención y sugiere que puede ser que el significado de la palabra “tortura” usada por la defensa no sea el que contempla esa convención o bien que “es más probable que no sea torturado” que el que pueda serlo. EFE