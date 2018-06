Combate a corrupción dominó en el debate de candidatos a la presidencia de México

Ciudad de México, 13 jun (Sputnik).- Duras acusaciones mutuas de corrupción entre los cuatro candidatos a la presidencia de México dominaron en el tercer y último debate de la noche del martes, dedicado a políticas de desarrollo social, realizado en el Museo del Mundo Maya de Mérida (sureste).

El favorito en las encuestas, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, de 63 años, dijo que “la corrupción es la causa principal de la desigualdad social en el país”, que ha pasado en los últimos 20 años del lugar 60 al 135 en la escala de países más corruptos del mundo, ilustró.

Además, dijo que la recuperación de 500.000 pesos (unos 25.000 dólares) que se pierden anualmente por malversación del presupuesto, y otros 300.000 millones de pesos (15.000 millones de dólares) producto del ahorro de una “política de austeridad” serían dedicados a “inversión social en el bienestar”.

Por su parte, el centrista Ricardo Anaya, 39 años, segundo lugar en las encuestas dijo que promovería “la creación de una fiscalía autónoma para que investigue al presidente de la República”.

“Por decir que investigaré a Enrique Peña Nieto (presidente mexicano), soy víctima de una campaña brutal e infame”, denunció Anaya.

El candidato de la coalición Por México al Frente se dirigió a López Obrador, que está en su tercera campaña electoral, para decirle que, al aliarse con personajes corruptos, “te convertiste en lo que tanto combatiste, por perdonar la corrupción ya no representas el cambio”.

Asimismo, presentó una fotografía en la que aparece el exjefe de gobierno izquierdista de la capital con un contratista, para preguntarle si le había otorgado un contrato por asignación directa, sin concurso de licitación, por 160 millones de pesos (unos ocho millones de dólares).

“Yo no soy corrupto como tú”, replicó tajante AMLO , como llaman sus seguidores al favorito, por la siglas de su nombre.

El oficialista José Antonio Meade, 49 años, que está en tercer lugar en las encuestas, terció en la polémica y la emprendió directamente contra Anaya.

“Aquí el único que está indiciado por un delito es Ricardo”, espetó el exministro del gabinete de Peña Nieto, aludiendo a una investigación de la fiscalía federal por presunto lavado de dinero de unos 2 millones de dólares.

El independiente Jaime Rodríguez, 60 años, atacó a sus tres rivales a quienes acusó de despilfarrar 12.000 millones de pesos (unos 400 millones de dólares) en fondos públicos para los partidos.

“Son la tercia maldita que ha destruido a México”, espetó el gobernador del estado de Nuevo León sin partido.

SEGUNDA RONDA DE ATAQUES

En la segunda parte del debate, que duró dos horas, Anaya volvió a la carga contra Meade, y expuso una sentencia que contradice las acusaciones que le imputó.

El aspirante centrista señaló al candidato del Partido Revolucionario institucional (PRI, gobernante): “un decreto te implica en el último gran escándalo de corrupción de (la constructora brasileña) Odebrecht”.

Anaya enfatizó que el Gobierno de Peña Nieto “me ataca porque he dicho que los voy a llevar ante la justicia”.

En ese punto, giró hacia López Orador a quien reprochó: “ya se pusieron de acuerdo, y ya los perdonó de antemano”, en un presunto pacto de impunidad con el oficialismo.

Meade replicó que “esa sentencia que presume Ricardo, es del Tribunal Electoral”; pero adelantó que en de un tribunal penal “le va a llegar una sentencia acusatoria”.

Para rematar su contraataque, se dirigió a AMLO, para revelar que “el socio de Odebrecht en México es Javier Jiménez Spriú, que quieres designar como ministro de Comunicaciones y Transporte”, en caso de llegar a la presidencia.

“No he pactado con Peña Nieto, no lo he visto en seis años”, repostó López Obrador.

En ese pasaje, los candidatos se interrumpieron mutuamente.

AMLO afirmó que Anaya “en un año se reunió seis veces (con el presidente), ahora ya se peleó y quiere meterlo a la cárcel”.

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena izquierda) añadió que apostaba por la justicia y no por la venganza: “ni a ti te voy a meter a la cárcel”, remató dirigiéndose al candidato de centroderecha.

Anaya repostó: “le ofreciste inmunidad” a Peña Nieto.

Y añadió enseguida “negaste que hayas otorgado un contrato a tu amigo, hablas de corrupción de dientes para afuera Andrés Manuel; pero lo voy a probar”.

En el mensaje de despedida, El Bronco, como apodan al independiente, dijo que un 86 por ciento de mexicanos piensa que México perderá ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018, y que “39 por ciento cree que Andrés Manuel va a ganar”.

Citó esos datos para sugerir que se ahorraran las elecciones “y le ponemos la banda presidencial”, indicando que el resultado es en realidad incierto.

“Los tres son lo mismo, que se jubilen, los tres pueden ir a la cárcel”, remató.

López Obrador terminó su mensaje con una arenga contra “la mafia del poder”.

Mientras que Meade ofreció “un país de oportunidades y retos, acabar con la pobreza, generar más empleo mejor pagado”.

Anaya concluyó el debate indicando que “más de la mitad del país rechaza al PRI” de Peña Nieto y que “la gran mayoría no quiere a López Obrador”.

Finalmente, exhortó a “no votar por lo que nos divide”, y remató con una promesa de “un México en paz, transformar el enojo en esperanza, y la esperanza en felicidad”.

El portal especializado Oraculus, que elabora una encuesta con decenas de encuestas, agregadas con criterios de certeza y metodología, coloca a López Obrador como puntero, con promedio ponderado de 49 puntos, en segundo Anaya con 27, y en tercero Meade con 20.

Con vistas a los comicios del 1 de julio, la audiencia televisiva y en internet que registraron los debates anteriores sumaron 20 millones de personas, informó el Instituto Nacional Electoral. (Sputnik)