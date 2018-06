Petro y Duque van tras aliados de última hora para ganar la Presidencia

Bogotá, 12 jun (EFE).- Los candidatos a la Presidencia de Colombia, el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, están en una carrera para sumar adhesiones de última hora a sus campañas cuando faltan solo cinco días para la segunda vuelta, que se celebrará el próximo domingo.

Petro había anunciado el pasado sábado que este martes presentaría el gabinete ministerial que lo acompañará en caso de ganar la Presidencia, pero no hubo tal y el candidato simplemente mencionó a periodistas algunos nombres de personas que le gustaría tener en su Gobierno.

El candidato del movimiento Colombia Humana asistió esta tarde a un acto en Bogotá con directivos de varios sindicatos que le expresaron su apoyo pero no hizo ninguna mención al gabinete prometido.

Allí, en medio de arengas de sus simpatizantes, una vez más reiteró que no tiene ningún vínculo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ni con su antecesor Hugo Chávez, de quienes se ha distanciado a medida que avanza la campaña por la Presidencia de Colombia.

En la jornada también se conoció que el excandidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de la Calle, desestimó una invitación que le hizo Petro para que lo apoye en la segunda vuelta.

Petro envió el sábado pasado una carta a De la Calle en la que le invitaba a apoyarlo, a la cual éste respondió hoy con otra misiva en la que argumenta razones políticas y electorales para no aceptar esa propuesta.

De la Calle, que obtuvo 399.180 votos (2,06 %) en la primera vuelta el pasado 27 de mayo, anunció días después que en la segunda votaría en blanco porque ninguna de las candidaturas lo convencían.

“Si no pude convencer de votar por mí, suena extraño que logre persuadir a los ciudadanos a votar por otro”, manifestó en su respuesta a Petro, en la que califica de “estruendosa derrota” el 2,06 % que obtuvo en las urnas.

El dirigente liberal, que fue jefe del equipo negociador de paz del Gobierno con las FARC, agregó que su postura no significa que se haya “desentendido” de las elecciones, cuyo resultado considera será “crucial para Colombia” por las implicaciones que puede tener en el proceso de paz, ya que Duque, favorito en las encuestas, ha prometido revisar aspectos del acuerdo firmado.

“Pienso continuar en la defensa de la paz desde un papel ciudadano. No me desentiendo ni me desentenderé jamás del destino del país”, remarcó De la Calle.

Insistió en que así como tiene diferencias programáticas con Duque, también las tiene con Petro y eso le impide apoyarlo.

Pero mientras De la Calle mantenía firme su decisión, un grupo de simpatizantes del excandidato Sergio Fajardo anunció su respaldo a Duque.

La alianza la selló Jorge Roncancio, quien fue aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo.

“Son cientos de ciudadanos que acompañaron a Fajardo en Bogotá y que hoy no quieren acompañar la opción de Gustavo Petro porque entendemos que Colombia se salva con Duque”, aseguró Roncancio.

Fajardo, que se presentó por la Coalición Colombia (centroizquierda), obtuvo más de 4,5 millones de votos (23,73 %), un caudal que puede ser definitivo en la segunda vuelta.

“Yo no pretendo de ninguna manera arrogarme ningún espacio de liderazgo que tenga el doctor Sergio Fajardo con sus votantes, pero si hay personas que lo acompañaron y que hoy deciden acompañarnos, me honra”, afirmó Duque.

El candidato uribista aseguró: “A pocos días de esta elección puedo decirles que no voy a descansar ni un solo día en seguir invitando a más ciudadanos a que nos acompañen en esta tarea”.

La decisión de los simpatizantes de Fajardo contrasta con la de la Alianza Verde, que en mayo pasado llamó a su militancia a rechazar a Duque, aunque dio la libertad de votar en blanco o apoyar a Petro.

En ese sentido, un grupo de congresistas de ese partido anunció el pasado 1 de junio su apoyo a Petro, al igual que la excompañera de fórmula de Fajardo, Claudia López, y el senador electo Antanas Mockus. EFE