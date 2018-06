Griezmann: “He decidido quedarme” en el Atlético de Madrid

Madrid, 14 jun (EFE).- El delantero internacional francés Antoine Griezmann anunció este jueves que continuará en el Atlético de Madrid, club con el que tiene contrato hasta junio de 2022 y rechazar la oferta del Barcelona.

“He decidido quedarme”, afirmó Griezmann en el documental titulado “La Decisión” y emitido este jueves en Movistar+, que reflejó la indecisión del delantero rojiblanco que ha pasado los dos últimos meses debatiéndose entre continuar en el Atlético o aceptar la oferta del Barcelona.

Una duda que Griezmann, que en estos momentos se encuentra concentrado con la selección francesa para la disputa del Mundial de Rusia, resolvió en el último minuto del programa, al anunciar que seguirá en el conjunto madrileño.

“Quiero demostrar a todo el mundo que no me he equivocado y que confío en este club y en los compañeros”, afirmó Griezmann, que ya piensa en la Supercopa de Europa que enfrentará el próximo 15 de agosto al Atlético de Madrid con el Real Madrid en Tallin.

“Vamos ya a intentar ganar el primer título el 15 de agosto”, indicó un Griezmann que, a imitación del baloncestista estadounidense Lebron James cuando en 2010 anunció su marcha de los Cleveland Cavaliers en una entrevista televisiva, convirtió el anuncio de su continuidad en un programa de entretenimiento.

Un documental, de más de media hora de duración, en el que el jugador francés fue desvelando a la cámara las dudas que ha vivido desde el pasado abril.

Casi dos meses en los que ha pasado de afirmar que al Atlético le “faltaba algo” para poder ganar, a destacar, tras conquistar con los rojiblancos la Liga Europa, los esfuerzos del club “para traer jugadores top”.

Una duda que por momentos pareció alejarlo del conjunto madrileño, como cuando fue silbado por parte de la afición atlética en el último partido de Liga disputado en el Wanda Metropolitano.

“No me fui llorando -del campo-, pero sí afectado”, reconoció el jugador, que destacó la visita que días más tarde le hicieron por este motivo tanto el entrenador Diego Pablo Simeone como uno de los capitanes del equipo, el uruguayo Diego Godín.

“Tenía que venir Diego -Godín- solamente y cuando abro el portón de mi casa, veo al Cholo. Le pregunté qué haces aquí y me dijo vamos a charlar un poquito. Como me vieron tan jodido pues vinieron a darme ánimos y sirvió para enfriarme porque yo estaba muy caliente tras los pitos”, explicó Griezmann

Una reunión que posiblemente contribuyó a la decisión de continuar del jugador francés, aunque sin duda, el factor determinante han sido, como el mismo reconoció, los esfuerzos del Atlético por reforzar y potenciar cada vez más su plantilla

“Están haciendo todo lo posible para que el equipo siga creciendo, para que tengamos más posibilidades aún de estar en la final de la Champions en casa. Están haciendo un montón de esfuerzo para traer jugadores ‘top’, ya no aguanto, necesito decir a la gente que me quiero quedar, creo que esto va a ser la diferencia”, concluyó Griezmann.EFE