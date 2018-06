La Casa Blanca reacciona a la información de que Trump reconoció a Crimea como parte de Rusia

Así, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ni desmintió ni afirmó que estas declaraciones tuvieron lugar.

“No estoy al tanto de ningún comentario. Sé que se ha informado, pero no voy a comentar una conversación privada de la que no era parte y sobre la que no tengo información”, dijo durante una rueda de prensa.Anteriormente, el portal BuzzFeed informó citando dos fuentes diplomáticas que Donald Trump mencionó durante una cena de la cumbre G7 que Crimea forma parte de Rusia, dado que su población habla ruso. El medio aclaró que no se sabe si estas palabras fueron una broma o la señal de un cambio drástico en el curso actual de la política exterior de Estados Unidos. (Sputnik)