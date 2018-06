En busca del tiempo perdido

No se trata de la monumental obra literaria de Marcel Proust, aunque quizá en el fondo todos somos invitados a buscar ese tiempo que se perdió, en nuestras vidas y en la vida republicana. ¿Por qué razón Costa Rica perdió el rumbo y cuándo? Las razones son muchas, trataré de ser breve y el cuándo poco claro.

Nosotros como país, elegimos en la cuarta y quinta décadas del siglo XX un sistema solidario, una especie de mezcla entre socialismo-capitalismo, que daba margen para que la mayoría de los costarricenses viviéramos con una relativa seguridad y un clima de paz. Las leyes sociales habían creado una igualdad aceptablemente manejable, fuimos por muchos años, décadas, una aldehuela que vivía en paz y cuya única preocupación eran los sismos que cada poco nos recordaban que había algo más imponente que nosotros mismos. Había desaparecido el ejército y las leyes eran más o menos drásticas contra los delincuentes, aún no se notaba la proliferación de la delincuencia de cuello blanco y la impunidad. Prácticamente durante el gobierno de Rodrigo Carazo en el 1978-82, sufrimos una doble crisis, la económica que fue brutal y mostraba la pésima manera de manejar el estado de un presidente que no aceptaba ningún otro camino que el suyo, todos de una forma o de otra la sufrimos la otra crisis fue ideológica, por esa razón cuando llegó Luis A. Monge al poder en 1982, renació la esperanza de los ciudadanos. Luis Alberto, de grata memoria, era el más socialista de los fundadores del PLN y el gran ideólogo del partido, un hombre que se hizo a sí mismo en base a esfuerzos propios, había sido el constituyente más joven de 1949 y comprendía a plenitud las políticas de la OIT.

¿Por qué razón Luis Alberto dio un viraje a su pensamiento político de 180 grados en el ejercicio del poder? Por una sencilla razón, tenía que sacar al país de la crisis económica y la única alternativa que se le presentaba era la ayuda económica de EEUU, condicionada a plegarse a las órdenes de ellos para la instauración de bases de marines en la frontera norte, para luchar contra el sandinismo. Realmente fue un buen gobierno, actuó de buena fe, pero escuchó a los “Chicago boys” de Alberto Fait mucho más de lo necesario.

Al término de su gobierno, habíamos salido de la crisis especialmente por el apoyo económico estadounidense, tuvo que hacerlo, cambió su ideología para paliar las necesidades del país.

Óscar Arias se presentó como la mejor alternativa para la gente joven, de hecho en su gobierno no se logró mantener el ideario socialdemócrata, se rodeó de una mal llamada “meritocracia”, un grupúsculo con una capacidad de vasallaje increíble y lo más lejos posible de la ideología que había caracterizado al PLN, fue un gobierno con una fachada de cartón que daría la entrada de lleno al neoliberalismo. Estocolmo premiaría a Óscar Arias con el Nobel de la Paz, cuyos padres habían sido José Napoleón Duarte y Vinicio Cerezo Arévalo, pese a que debemos reconocer el esfuerzo de Óscar Arias en la lucha por el plan de paz, el Nobel debió habérsele otorgado a Costa Rica y no al presidente. Todos comprendimos que fue en realidad una manera de Estocolmo de proteger al país de la ira de Bush padre.

Podría decirse, quizá la historia lo consigne de esa manera, que en ese cuatrienio desapareció para siempre el ideario liberacionista y se instauró un ideario neoliberal que nos haría caminar a tientas y ciegas hasta hoy, muchos lo previmos en esos años, más las mayorías no. Ya luego vinieron presidentes sin ningún rumbo social, anteponiendo un personalismo espurio que agravaría la marcha del país, espacio sin ideales, donde el narcotráfico se entronizó en todos los sectores sociales con la criminalidad como aliada, invirtiendo la escala de valores, las mafias impiden la marcha de la justicia. Un consumismo despiadado destrozó cualquier resabio de razón y ética, se impuso la ley del más fuerte. Ya no nos importaron los pobres en lo más mínimo, las instituciones de bien social se hipertrofiaron gracias a una burocracia cara e ineficiente, mantenida para tenerla de aliada y no de medio de conducción de las instituciones sociales.

Mi temor es que el descuido de la doctrina social, estará sembrando los males del mañana y con eso fuimos “centroamericanizados”, pasamos a ser parte integral de las políticas del istmo con su olvido por las clases más desposeídas. Estoy totalmente de acuerdo con mantener fuerte a la clase empresarial, que es el motor del desarrollo económico, pero con justicia social que cubra a las mayorías.

Las generaciones nuevas, tienen sobre sus hombros la responsabilidad de “buscar el tiempo perdido”, nosotros los mayores de cincuenta años somos parte de una generación perdida, donde todo ese castillo de naipes se derrumbó y con eso la poca lucidez que había: desapareció.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico