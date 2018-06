Petro dice asumirá escaño en Congreso de Colombia para hacer oposición a Duque

Bogotá, 18 jun (Sputnik). – El excandidato presidencial de izquierda Gustavo Petro, quien este domingo perdió en la segunda vuelta electoral frente al derechista Iván Duque, aseguró que asumirá su curul en el Senado para liderar la oposición al nuevo Gobierno, que se posesionará el próximo 7 de agosto.

“Aceptamos el triunfo, Duque es el presidente de la República, no le vamos a pedir embajadas ni ministerios ni nada, hoy somos la oposición, y somos oposición porque no coincidimos con él (…) Colombia no puede continuar hundida dependiendo del petróleo y del carbón, eso se acabó”, dijo Petro en un discurso ante sus seguidores en el centro de Bogotá, transmitido por la televisión abierta.

Petro sumó 8.034.189 votos (41,81 por ciento) frente a Duque, que logró 10.372.730 votos en una jornada electoral en la que participaron 19.510.684 electores (53,04 por ciento), y en la que el voto en blanco apenas registró 808.335 sufragios (4 por ciento).

Sin embargo, debido a la Ley de Garantías, que se aprobó en 2015, Petro podrá ocupar un escaño en el Senado de la República para la vigencia 2018-2022, el cual indicó que aceptará para hacer oposición desde él como ya lo hizo durante quince años, antes de ser alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015.

“Claro que hay tristeza (…), teníamos que ser una alternativa de poder y no una oposición, desde hace 40 años pensamos no cómo se ejerce una oposición sino cómo se dirige un gobierno, no nos hemos preparado para ser oposición, sino para ser gobierno”, dijo Petro ante los gritos de apoyo de sus seguidores.

Sin embargo, acto seguido agregó que tras recibir el apoyo de más de ocho millones de votantes no se siente derrotado y que hace parte de una fuerza nueva que no pedirá nada al nuevo Gobierno.

“Yo no me siento para nada derrotado, tan acostumbrados estamos de no estar en el poder, que tampoco es que nos muramos porque esta vez no fue; ser ministro, embajador, eso no es para nosotros”, indicó.

De otra parte, advirtió que desde la orilla de la oposición no permitirá que se regrese a la guerra y que se le “pongan palos” a la implementación del acuerdo de paz con la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC.

Al respecto señaló que confía en que Duque rompa “con las fuerzas más anacrónicas del país”, como con el expresidente Álvaro Uribe y el exprocurador Alejandro Ordóñez, quienes hacen parte de su coalición o, de persistir esa alianza, los más de ocho millones de votantes de la izquierda harán frente a un posible retroceso de Colombia hacia la guerra.

Finalmente, negó las mentiras que, dijo, se tejieron en contra de su campaña.

“Dijeron que íbamos a ser como Venezuela, que íbamos a cerrar 1.500 colegios, todo eso es mentira, tenemos las manos limpias, no nos hemos robado un peso en Colombia, no ocultamos nada truculento”, concluyó Petro.

El ahora excandidato izquierdista asumirá su escaño en el Congreso el próximo 20 de julio, mientras que Duque será investido como presidente el 7 de agosto por parte del actual mandatario, Juan Manuel Santos, quien ha ocupado la Casa de Nariño (sede del Gobierno, en Bogotá) por dos periodos consecutivos de cuatro años cada uno. (Sputnik)