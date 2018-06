¡No lo vas a creer! Internautas descubren la ‘razón’ detrás de la victoria mexicana sobre Alemania

Sputnik- En su debut en Rusia 2018, México sorprendió a todos y se impuso contra los alemanes, los actuales campeones del mundo. La razón de la inesperada victoria, al parecer, fue… ¿una abuelita mexicana?

Los usuarios de Twitter están convencidos de que lo que llevó al conjunto azteca a la victoria en su primer partido fueron las bendiciones de una devota señora antes del encuentro.

I’m 100% convinced my grandma was the reason Mexico won pic.twitter.com/9jBRF5wFPE

— paola (@paolaa_janet) June 17, 2018