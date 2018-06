Operación anticorrupción Lava Jato en Brasil podría durar otros cinco años

Río de Janeiro (Brasil), 18 jun (Sputnik).- La Operación Lava Jato, que en los últimos cuatro años destapó el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de Brasil, podría durar hasta cinco años más, estima Leandro Daiello Coimbra, exdirector de la Policía Federal, consigna este lunes la prensa local.

“No van a parar (las grandes operaciones de la Policía Federal); lo que había en papel y datos digitales en la policía cuando yo salí es suficiente para cuatro o cinco años más de operaciones, no hay otra salida”, afirmó Daiello en una entrevista publicada por el diario Estado de São Paulo.

El exdirector de la Policía Federal estuvo al frente de ese organismo durante seis años y 10 meses, hasta que en noviembre del año pasado cambió su puesto por un trabajo en un bufete de abogados.

Daiello añadió que la Operación Lava Jato ha sido una “buena noticia” para Brasil y que el país cambió radicalmente porque en la época en que él entró a la policía ver a un cambista en la cárcel era “inimaginable”.

A pesar de confesarse muy satisfecho con los resultados de la lucha anticorrupción, lamentó que la clase política no haya estado a la altura, por ejemplo, llevando adelante reformas y medidas legislativas contra ese delito.

“Brasil no hizo sus deberes para atacar las causas, lo que sería la reforma política (…) si no hay reforma política la máquina va a continuar generando corrupción; de la manera en que se juega hoy, la política no sobrevivirá, la fábrica de corrupción está abierta, la donación electoral no es ideológica, es estratégica”, afirmó.

Antes de la Operación Lava Jato las empresas podían financiar las campañas de los partidos políticos, pero recientemente la Justicia prohibió esas donaciones y tan solo autorizó las de personas físicas, algo que para el expolicía no es suficiente porque el reglamento está “lleno de brechas” y es un “caos”.

La Operación Lava Jato comenzó en marzo de 2014 para investigar desvíos de dinero público en la empresa semiestatal Petrobras, pero a partir de ahí la policía fue descubriendo diversas ramificaciones que acabaron afectando a las principales constructoras del país y a casi la totalidad de la clase política.

Por el momento la Operación Lava Jato ejecutó 51 fases de búsqueda y captura de sospechosos autorizadas por el juez Sérgio Moro, durante las cuales se detuvo y condenó a más de 100 personas.

Entre los políticos presos por esta operación más destacados están el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, los exministros de Economía Guido Mantega y Antonio Palocci y el exgobernador del estado de Río de Janeiro Sérgio Cabral. (Sputnik)