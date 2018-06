Comisión legislativa cuestiona a ex Procurador por no apelar premio a Jonathan Mauri

San José, 19 Jun (ElPaís.cr).- La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, cuestionó al ex procurador de la República, Ronny Bassey Fallas, por no apelar el premio de ¢223 millones que se le otorgó al nadador Jonathan Mauri.

La Comisión intenta determinar si realmente existió negligencia de parte de la Procuraduría General de la República (PGR), en la atención administrativa que se le dio a este caso.

El caso se remonta al 2010, cuando Mauri, el hermano de la ex ministra de deportes, Carolina Mauri, participó en el World Master Championships como nadador y ganó una medalla de oro.

A partir de este hecho, el deportista aplicaba para el premio denominado “Claudia Poll”, el que antes de ser derogado, indicaba claramente que solo habían dos requisitos para obtenerlo. Estos eran, que la persona postulante hubiese participado en un torneo mundial o en juegos olímpicos y que como parte del proceso, obtuviera una medalla de oro.

En aquel momento, el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (ICODER), decidió darle el premio solamente a Claudia Poll, quien también había ganado una medalla de oro. No obstante, el reglamento del premio no indicaba que el mismo se iba otorgar a un solo ganador.

Jonathan Mauri apeló esta situación y la elevó en el año 2013 a un Tribunal Contencioso Administrativo contra el Estado, el cual falló a su favor. En un inicio, el premio era de 160 millones de colones, pero tras no ser desembolsado en el plazo previsto, el Tribunal fijó un total de 223 millones de colones por intereses y por daño moral causado a Mauri.

Lea también: Jonathan Mauri defendió su premio ante el Congreso

El principal objeto de los diputados es que la sentencia del Tribunal pudo haber sido apelada por la Procuraduría pero no se hizo, aunque en la institución consideran que era casi imposible ganar un segundo caso y que los gastos de hacerlo podrían haber sido mayores.

“Quiero rechazar todos los juicios de valor que se han hecho en mi contra (…) El recurso hay que encuadrarlo en violaciones procesales o violaciones a la ley y no había violación a la ley. Desgraciadamente tuvimos que concordar en que no había ninguna violación a la ley, yo puedo decir algunas cosas sobre la moralidad de la ética de este juicio, pero no me corresponde a mi”, indicó exprocurador.

Cabe mencionar que la primera parte del premio ya fue pagada al nadador por parte del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), y un poco más de 60 millones de colones deberán ser desembolsados en noviembre próximo.

La cartera de Cultura responsabilizó directamente a través de un comunicado de prensa al órgano procurador, pero el ex jerarca de la entidad aclaró que solo se apegaron a la ley.

“Si hubiéramos presentado el recurso de casación, aquí me estarían preguntando los señores diputados porqué se presentó el recurso, porque se presentó en la forma en que se presentó y por qué lo perdimos”, mencionó Bassey Fallas.

A diferencia del ex procurador, Julio Jurado quien se encuentra actualmente en el cargo, dijo bajo juramento que hubo una cadena de errores que permitieron que Mauri tuviera acceso al premio. Sin embargo, señaló que la institución ya no le puede abrir un proceso a Fallas porque está pensionado.

“Nosotros hemos determinado que un error provocó que el plazo para presentar la apelación se venciera, pero creo que está muy claro en la resolución que emitió la procuraduría en la investigación preliminar. En el caso del señor Bassey ya no es funcionario de la institución y por lo tanto no podríamos abrir un procedimiento en su contra”, agregó el Procurador actual.

El caso seguirá siendo investigado desde la comisión legislativa, y se rendirá un informe final con una serie de conclusiones y recomendaciones de índole político al respecto.