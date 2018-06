Xi expresa a Kim su firme apoyo a Corea del Norte

Pekín, 19 jun (Sputnik).- El presidente de China, Xi Jinping, declaró en una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un que apoya a Pyongyang sea cual sea la situación internacional y regional.

“Independientemente de los cambios en la situación internacional y regional, no cambiará la posición firme del partido y el Gobierno de China respecto a las relaciones amistosas con Corea del Norte, no cambiará la actitud amistosa del pueblo chino hacia el pueblo norcoreano, no cambiará el apoyo al socialismo en Corea del Norte”, dijo Xi citado por la televisión central china.

El presidente chino se mostró dispuesto a seguir fomentando un desarrollo estable, sano y a largo plazo de las relaciones bilaterales para el bien de los pueblos.

Kim Jong-un llegó este martes con su esposa a China para una visita de dos días.

Los líderes de China y Corea del Norte se reunieron en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín.

Se trata de la tercera visita que realiza el líder norcoreano a China este año.

Entre el 25 y el 28 de marzo se celebró una visita oficial de Kim a China, que fue también su primer viaje al extranjero desde que llegó al poder en 2011.

Los días 7 y 8 de mayo, Kim volvió a viajar al país vecino. (Sputnik)