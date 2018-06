Deschamps: “Perú también sabe defender”

Ekaterimburgo (Rusia), 20 jun (EFE).- El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró hoy que espera un duelo difícil mañana contra Perú, en el segundo partido del Mundial de Rusia, y negó que el equipo de Ricardo Gareca vaya a darles más facilidades defensivas que Australia en su debut.

“Es verdad que Perú tiene buenos jugadores ofensivos, muy dinámicos. Pero también lo es que en los últimos diez partidos han encajado tres goles, dos a balón parado. Todos los sudamericanos cuando tienen que defender lo hacen”, afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo de mañana.

Deschamps se mostró convencido, sin embargo, que su homólogo peruano no planteará un partido defensivo y dijo que ellos tampoco lo harán.

“No nos vamos a cerrar atrás, ellos tampoco, porque tienen que ganar. Pero ningún equipo puede atacar 90 minutos, hay que ser eficaces y mantener el bloque”, dijo.

El técnico francés consideró que la clave de la derrota de Perú en el primer partido contra Dinamarca fue el penal fallado por Christian Cueva al filo del descanso.

“Psicológicamente dio fuerzas a los daneses. Los peruanos tuvieron ocasiones al final del partido con un equipo el último cuarto de hora muy ofensivo, con Guerrero, Flores, Cueva, Farfán, Carrillo”, analizó.

Deschamps indicó que el sector ofensivo peruano “juega junto hace mucho tiempo y se conocen bien”.

“Defienden bien y tienen la capacidad técnica de jugar con pocos toques. Es un juego sudamericano y tienen los jugadores adecuados para hacerlo”, señaló.

Deschamps no quiso dar ninguna pista sobre el once que saltará mañana al estadio de Ekaterimburgo, que según se desprende de los últimos entrenamientos presentará dos cambios con respecto al del primer partido contra Australia, Olivier Giroud en el puesto de Ousmane Dembelé y Blaise Matuidi en el de Corentin Tolisso.

El seleccionador confirmó que Antoine Griezmann está en condiciones, pese a que se le inflamó el tobillo tras el partido contra Australia.

“Lo quité porque le pesaban las piernas. Eso no le impidió ser decisivo, provocó el penal y lo transformó. Pero pensaba que otro jugador (Giroud) podía darme otras cosas que él no me daba”, afirmó.

Sobre el atacante del Chelsea indicó que “es diferente a los otros delanteros, aporta algo distinto y, cuando no está, hechas de menos su utilidad”.

“Eso no quiere decir que lo vaya a meter mañana. En el primer partido entró con él ya comenzado y lo hizo bien”, agregó.

Sobre el delantero Kylian Mbappé, Deschamps aseguró que debe trabajar más defensivamente.

“Su trabajo es marcar diferencias y atacar. Pero tiene que defender también. No lo hará como otros, pero en el alto nivel todo el mundo tiene que hacerlo, con una posición defensiva para evitar esfuerzos a los defensores. En todos los equipos se hace ese trabajo”, indicó.

Para el seleccionador francés, la juventud de su plantel no es un problema.

“Sé que tengo un equipo joven, pero eso no quita para que tengan calidad. Catorce jugadores no habían jugado un Mundial, pero en cuatro años serán expertos. Si los he elegido es que confío en ellos, no va a ser un problema su juventud”, aseguró. EFE