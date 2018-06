Horarios de un jueves con Francia-Perú y Argentina-Croacia

San José, 20 Jun (Elpaís.cr) – Las selecciones de Perú y Argentina jugarán este jueves duelos fundamentales en sus intereses de acomodarse en la tabla de posiciones de sus respectivos grupos con miras a clasificar a los octavos de final.

La acción del día arranca a las 6am con el duelo entre Dinamarca y Australia por el grupo C. Los daneses quieren confirmar que su triunfo sobre los peruanos en el debut no fue casualidad, mientras que para los australianos no hay más allá tras su arranque con derrota frente a Francia.

Más adelante es el turno de franceses y peruanos en un juego que promete ser de alto voltaje. De ganar, los galos podrían dar un paso importante hacia los octavos de final, pero los dirigidos por el ‘Tigre’ Ricardo Gareca aún sueñan con lograr uno de los boletos de su zona a la siguiente ronda y para conseguirlo necesitan que Paolo Guerrero y compañía tengan una gran actuación ante “Les Bleus”.

En el cierre de los partidos de este jueves saltará al campo la Argentina de Lionel Messi para medirse con Croacia en un duelo que es casi como “una final” para los argentinos luego de su flojo estreno con empate ante Islandia. La Albiceleste necesita ganar para tomar confianza y enderezar su camino en el grupo D, y para esto le urge que aparezca de una vez por todas el mejor Messi.

Horarios:

Dinamarca-Australia a las 6am en Samara.

Francia-Perú a las 9am en Ekaterimburgo.

Argentina-Croacia a las 12pm en Nizhni Nóvgorod.