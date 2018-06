Simeone, en un audio viral: “Yo veo que el equipo está perdido”

San José, 21 Jun (Elpaís.cr) – Si hay una voz autorizada para hablar de la selección de Argentina, esa es la de Diego Pablo Simeone. El exjugador de la Albiceleste y actual técnico del Atlético de Madrid, quien disputó 106 partidos con la camiseta de su país, en un audio viralizado critica fuertemente al entrenador Jorge Sampaoli, a la AFA, al arquero Willy Caballero y hasta le apunta a Lionel Messi.

Tras la derrota casi catastrófica de Argentina 3-0 ante Croacia en la Copa del Mundo de Rusia 2018, se viralizó un audio en el que se escucha claramente la voz del técnico ‘Colchonero’ analizando lo que pasa con la selección con la que jugó tres Mundiales (1994, 1998 y 2002) y con la que ganó dos Copas América (1991 y 1993) y criticando algunas otras situaciones como el desorden generado por los cambios (tres) de seleccionador en los últimos años, la falta de liderazgo de los dirigentes y las erradas decisiones del técnico Sampaoli ante Islandia (1-1) y los croatas.

“Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la Selección durante estos últimos cuatro años, desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo de parte de la dirigencia ni de parte de los que conducen… Yo veo que el equipo está perdido. Que tendría que haber jugado el arranque del partido como arrancó hoy, como lo hizo contra Islandia, que era un equipo más endeble. Y al revés: el partido de Islandia haberlo jugado contra Croacia”, dijo el ‘Cholo’.

A pesar de la bronca que expresa Simeone por lo complicada que quedó Argentina en el grupo D del Mundial, en el que suma solo un punto y depende de otros resultados para no regresar prematuramente a casa, el DT trata de ser optimista y confía en que la Albiceleste seguirá adelante en Rusia.

“Es Argentina y yo creo, y espero no errarle, que va a pasar (de ronda). Va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí vas a tener la posibilidad vos de, ganándole a Nigeria pasar. Siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia, porque ahora dependés de Islandia, que no gane ninguno de los dos partidos”, indicó.

Asimismo, Simeone, de personalidad fuerte y ganadora tanto en su época de jugador como ahora de técnico, fue claro al manifestar su seguridad en que después del juego contra Croacia los jugadores se estaban “agarrando a trompadas” en el vestuario en una señal de rebeldía y rabia por el momento difícil que viven ahora.

“Te aclaro que hoy en el vestuario se están agarrando a trompadas en este instante. Alguien se tiene que pelear. Déjate de hinchar las bolas, loco, dale”, enfatizó. Y añadió: “El equipo está mal. Está mal”.

El ‘Cholo’ también disparó en su descargo hacia el arquero Willy Caballero, quien este jueves cometió un grave error que derivó en el 1-0 de los croatas.

“El arquero, décime la verdad: lo había hecho ya, Germán. Lo hizo contra España, lo hizo contra Italia, que se fue al lado del palo y yo te comenté: ‘Es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta de que si la cagás en el Mundial es gol’”.

El seleccionador Jorge Sampaoli no se salvó de las críticas de Simeone, quien le otorgó un grado de responsabilidad importante en la pésima imagen que ha dejado el equipo en sus primeros dos juegos.

“Todos decimos siempre que los futbolistas son lo más importante de este juego. Pero serán el 60%, no el 90%, porque cuando los entrenadores la cagamos, seguro que es peor que cuando la cagan los jugadores. Entonces el entrenador quiere decir que participa mucho en todo esto”, expresó.

Por último, Simeone se refirió a Lionel Messi, de actuación muy floja en el Mundial de Rusia, incluso, con un penal fallado en la igualada ante Islandia, y zanjó con una pregunta de elección entre el ’10’ y el portugués Cristiano Ronaldo.

“No damos cuenta de que Messi es muy bueno, pero te aclaro que es muy bueno porque está recontraacompañado de extraordinarios futbolistas. Y la pregunta mía: si vos tuvieras que elegir entre Messi y (Cristiano) Ronaldo, para un equipo normal, ¿a quién elegirías?”, concluyó.