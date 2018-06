Sindicalismo y déficit fiscal en Costa Rica

En el movimiento sindical estamos convencidos de la necesidad de una reforma tributaria y que ésta, acudiendo a las palabras de Mario Devandas, es tal vez la reforma democrática más importante del momento. La razón es explicable, basados en las experiencias en otros países, donde los gastos corrientes se han terminado financiando con endeudamiento. Al final terminan justificando “vender las joyas de la abuela” para financiar los intereses de la deuda externa y paliar el déficit fiscal.

Una de las bondades que tuvo la lucha contra el TLC fue que logramos entender que no hay sindicatos rojos, amarillos o verdes, como tampoco sindicatos democráticos y no democráticos: para el sector patronal y sus gobiernos, sindicato es sindicato, es su adversario y para algunos su enemigo. Para deslegitimar su actuar democrático, han acudido a una persistente campaña de satanización durante años.

El problema aquí son los diferentes enfoques sobre los responsables del déficit fiscal, nosotros estamos convencidos que no es responsabilidad ni de la clase trabajadora en general ni de los empleados públicos en particular. Por su parte diferentes gobiernos y el sector patronal achacan tal déficit al “gasto público”, así de manera peyorativa y generalizada, como si no existiese la obligación del Estado de procurar lo necesario para el buen funcionamiento del país.

El sindicalismo ha venido poco a poco superando una visión contestaría de su actividad para poco a poco ir asumiendo un papel más propositivo y protagónico. Hemos venido conformando un conjunto de reformas encaminadas a que las arcas del Estado recuperen su solvencia atacando los principales factores que la han debilitado, sin afectar por ello a quienes siempre resultan ser lo que , en el argot popular denomina “el pato de la fiesta”, es decir , la clase trabajadora.

Los gobiernos son muy dados a imponer su agenda al movimiento sindical y subordinarlo a que critiquen y modifiquen sus propuestas hasta donde ellos consideren posible aceptar. Esta modalidad debe ser radicalmente cambiada, ahora que el gobierno ha aceptado por fin abrir una mesa de diálogo y concertación. Los sindicatos no nos limitaremos a hacer observaciones a los proyectos que presenta el gobierno, llevaremos nuestro propio conjunto de proyectos de Ley. Al mismo tiempo presionaremos porque de verdad se nos preste atención. La jornada de protesta del lunes 25 de junio tendrá efecto en diferentes regiones del país:

Se definieron 4 puntos de bloqueo y salida en San José: León Cortez (Anep, Undeca, Centrales, Trabajadores de la Municipalidad de San José, trabajadores del ICE); San Juan de Dios (Rerum Novarum); Plaza de la democracia (magisterio) y otros en la Municipalidad de Goicochea.

Se desfilará luego hacia casa presidencial y se le entregará un documento con peticiones como la convocatoria a la mesa de unidad sindical, no más ataques a la clase trabajadora, desconvocatoria del 20. 580, etc.

La propuesta técnica en materia fiscal por parte de la mesa de unidad sindical, se tendrá lista la otra semana a más tardar.

Según se perfilen los resultados en la mesa de diálogo y concertación, el movimiento sindical unitario definirá las futuras acciones que culminen con decisiones apropiadas al tema en cuestión.

(*) Juan Félix Montero Aguilar, Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales, Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)