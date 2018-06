El futbolista Yoshida contó por qué los hinchas japoneses limpiaron la arena en Saransk

Después del partido Japón-Colombia, celebrado el 19 de junio y que finalizó con victoriapor parte de los nipones (2-1), los aficionados de los Samuráis Azules recogieron la suciedad que había en las gradas del Mordovia Arena de Saransk, como se pudo ver en un vídeo que tuvo una gran repercusión en Internet.

Japan won the match against Colombia… but the lesson came after the game!

Seriously truly inspiring for all of us.

Japan teaches us every time #japanVscolambia #Worldcup2018 #WorldCup pic.twitter.com/NNTanh72xh

