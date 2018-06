Pekerman logró la primera victoria de un seleccionador argentino en Rusia 2018

San José, 24 Jun (Elpaís.cr) – El técnico de la selección de Colombia, José Pekerman, cortó la mala racha que arrastraban los entrenadores argentinos en el Mundial de Rusia 2018.

En total hay cinco seleccionadores de esa nacionalidad dirigiendo en la Copa del Mundo: Juan Antonio Pizzi (Arabia Saudí), Héctor Cúper (Egipto), Ricardo Gareca (Perú), Jorge Sampaoli (Argentina) y Pekerman, sin embargo, la mayoría completaron las primeras dos jornadas de la fase de grupos sin poder sumar de a tres en un juego.

Pizzi perdió sus dos encuentros ante Rusia (5-0) y Uruguay (1-0) y Cúper sufrió la misma situación contra esos mismos rivales (1-0 ante Uruguay y 3-1 contra Rusia). Ambos ya están eliminados del Mundial y solo les resta este lunes tratar de cerrar el grupo A con un triunfo cuando se enfrenten en Volgrogrado.

En el grupo C el técnico Ricardo Gareca no pudo llevar a Perú a los octavos de final, tras hacer historia clasificando al combinado inca 36 años después a una Copa del Mundo. La de Rusia no se le dio al ‘Tigre’, que perdió por la mínima ante Dinamarca y Francia dejando la sensación de que el resultado podría haber sido mucho mejor para sus dirigidos. A los sudamericanos todavía les queda ante Australia la opción de buscar la victoria en su despedida del Mundial.

En el grupo D se da, quizá, el caso más increíble. La selección de Argentina, dirigida por Sampaoli y liderada por Lionel Messi, aún no ha podido ganar y está al borde de la eliminación. Con el empate inicial ante Islandia 1-1 y la derrota 3-0 contra Croacia, la ‘Albiceleste’ quedó en una situación crucial: necesita vencer a Nigeria y esperar un tropiezo de los islandeses para no irse a casa en fase de grupos.

Por último, en el grupo H, este domingo le tocó el turno a la Colombia de Pekerman y su equipo cumplió con un gran triunfo 3-0 sobre Polonia para meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Los colombianos se levantaron del duro revés del debut 2-1 frente a Japón disputando un gran partido ante los polacos que les dio una inyección de ánimo para jugarse el boleto a octavos con Senegal en la última jornada.