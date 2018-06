Así es la experiencia de alcanzar el espacio en una nave Soyuz (Vídeo)

Madrid, 25 Jun (EUROPA PRESS).- La ESA ha publicado un vídeo con imágenes de los tripulantes dentro de la Soyuz MS-09 durante el lanzamiento del pasado 6 de junio desde Baikonur con destino a la Estación Espacial Internacional.

Minimizadas en una esquina de la imagen, se ofrecen por primera vez imágenes simultáneas recogidas por cámaras instaladas en el exterior de la cápsula espacial. Se aprecia como la nave gana altitud rápidamente y en pocos minutos se puede observar la curvatura terrestre en el horizonte en transición a velocidad orbital.

Soyuz: Launch to orbit… relive the launch of @Astro_Alex, @AstroSerena and Sergei, with shots inside the crew capsule, and the first-ever views from cameras fixed outside the Soyuz #Horizons pic.twitter.com/kjOhMPC8BV

— ESA (@esa) June 25, 2018