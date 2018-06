Carlos Queiroz: “El VAR no está funcionando”

“Tengo que ser prudente porque la FIFA esta aquí”, bromeó el técnico, que luego habló de situaciones como el primer penal, señalado a favor de Portugal.

“Fue un poco extraño cuando pita el penal. Nadie sabe lo que está pasando. Se tarda en parar el juego y luego cinco o seis personas ven la situación a cámara lenta. Como entrenador, tienes que tener la posibilidad de saber qué pasa”, dijo el seleccionador.

“No quiero hablar más de esto ni tener problemas. Pero se para el juego, la vuelta a la misma historia. Lo dije ayer y lo repito: yo no quiero saber si mi hija está un poco embarazada, sino totalmente embarazada. El VAR no va bien, no está funcionando”, apuntó Queiroz.

“El único país que no reclama es Irán, no hemos pedido nada. Pero yo quiero saber cómo va y qué pasa. Con el VAR no hay espacio para el error humano y el error humano es parte del juego. Con jugadores, entrenadores, técnicos fallan.. cinco o seis personas pendientes de un monitor en una sala. Son como Pilatos”, continuó el seleccionador de Irán.

El árbitro acudió a la tecnología para examinar una acción de Cristiano Ronaldo. Una posible agresión a un jugador que resolvió con tarjeta amarilla.

“No sé si no se le expulsó por ser quién es y una estrella del fútbol. Es una buena pregunta. Pero lo que no tiene sentido es todo eso, ver algo y mostrar una amarilla. Tienes que saber en directo qué está pasando. La verdad no es algo que ofenda. No hablo de árbitros, sino de un sistema que se está implantando”, añadió.

“Hay millones de dólares invertidos y cinco personas viendo”, recordó el seleccionador, que felicitó a Portugal por su clasificación. “Espero que llegue a la final”, dijo.

“Hemos logrado un gran prestigio en esta competición compitiendo con los mejores del mundo. Irán fue el merecedor de la victoria porque compitió mejor y tuvo más mentalidad. Merecíamos vencer. Yo espero ahora que ellos ganen. Soy un aficionado más de Portugal a partir de ahora”, recordó Queiroz.

“Mis jugadores merecen más respeto por todo lo que ha pasado. Tengo que estar agradecido a la gente a los jugadores a todo. Hemos sido terceros en un grupo como este y con opciones de clasificación hasta el final. El 90 por ciento del mérito es de los jugadores”, concluyó. EFE