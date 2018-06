Kendall Waston: “Queremos ganar por nuestro orgullo”

Nizhny Novgorod (Rusia), 26 jun (EFE).- Kendall Waston, futbolista de Costa Rica, afirmó este martes que las críticas que ha recibido su selección han unido más a sus compañeros después de perder los dos primeros partidos de la primera fase del Mundial y quedar eliminados.

“Más allá de distraernos, hemos tratado de unirnos más. No queríamos que lo que estuviera fuera del grupo, en el exterior, lo que se dice en las redes sociales, trajera lo negativo dentro. Nos unimos más. Hubo comentarios porque los resultados no fueron a nuestro favor. Si todo hubiese sido diferente, no se hablaría de eso. Estamos tranquilos para representar a Costa Rica”, dijo.

“Tenemos mucho que jugar. Somos ganadores, no somos mediocres. No vamos a ir a ningún partido a cumplir. En nuestro trabajo tratamos de hacer lo mejor. Queremos ganar por nuestro orgullo. Tenemos a un país que representar y queremos terminar de la mejor manera”, agregó.

Cuestionado por si Costa Rica tendrá presión ante Suiza para ganar al menos un partido en el Mundial, dijo que “más no pueden tener” y afirmó que su selección quiere salir de la Copa del Mundo “con algo positivo”.

“Queremos meter goles para ganar. Es nuestra mentalidad, hacer algo positivo para el grupo y ojalá se pueda ganar. Lo más importante es ver qué vamos a hacer nosotros. Tenemos que estar unidos atrás y más adelante crear oportunidades y tener disparos a puerta”, señaló .

Kendall, que será titular, afirmó que aunque no hubiera jugado un un minuto, se habría sentido “bendecido” del mismo modo por haber podido estar en un Mundial porque muchos querrían haber participado.

“Logramos algo lindo, clasificar a Costa Rica para un Mundial. Quiero terminar los días de la mejor manera”, concluyó. EFE