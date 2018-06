Seleccionador de Suiza: “Costa Rica no se quiere ir a casa con cero puntos”

Nizhny Novgorod (Rusia), 26 jun (EFE).- Vladimir Pétkovic, seleccionador de Suiza, quiso pasar página a la polémica generada por las celebraciones políticas de sus jugadores Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka en los goles que marcaron a Serbia y declaró que “hay que centrarse en el fútbol”.

Pétkovic intentó dejar atrás una acción que ha provocado una sanción económica de la FIFA a sus jugadores por hacer el signo del águila bicéfala presente en la bandera de Kosovo. Ambos, de origen albano-kosovar, hicieron ese gesto durante el choque ante Serbia y molestó al equipo balcánico.

“Lo más importante es el fútbol. Eso es lo que tenemos en común. Vivimos del fútbol y de las emociones, que tiene que despertarlas y generarlas. Lo que ha pasado, pasado está. Lo que tenemos que hacer ahora es, entre todos, aprender. Tenemos que aprender todos, también los que están aquí. Tenemos que centrarnos en los partidos, en el fútbol, en un deporte bello y en la organización perfecta del Mundial. Es en esto en lo que nos tenemos que pensar”, dijo.

También habló sobre el objetivo de Suiza y, en varias ocasiones dejó claro que es ir “partido a partido”. El siguiente, el que cerrará su fase de grupos, lo disputarán ante Costa Rica con los octavos de final en juego.

“Nunca nos daremos por vencido. Nunca me voy a rendir. No he dicho cuál es nuestro objetivo concreto. La filosofía es el siguiente partido. El primer objetivo es preparar a mi equipo. Hoy hemos hablado sobre nuestros adversarios. No es un rival fácil. Vienen con orgullo y con ganas de llevarse algún punto. Vamos a hacer lo que podamos para ganar”, comentó.

“No puedo centrarme en las ventajas de Costa Rica porque son varias. Uno de sus puntos fuertes es que es un equipo muy orgulloso. Quieren llevarse puntos a casa. Queremos centrarnos en nuestro rendimiento y vamos a rendir hasta el noventa para llevarnos el partido”, apuntó.

Sobre si reservará a alguno de sus jugadores apercibidos de sanción aclaró que alineará a todos los hombres que él crea necesarios para poder garantizar los tres puntos.

Además, recalcó que Costa Rica es un rival más peligroso sin la presión de tener que ganar para clasificarse porque está ya eliminado. Pétkovic reconoció que ha preparado a sus futbolistas teniendo en cuenta esa cuestión.

“Es un adversario que no se quiere ir a casa con cero puntos. En ese sentido está bajo presión. Sin duda van a hacer todo lo que puedan para llevarse un punto. Miramos nuestro equipo. Queremos una victoria y queremos hacerla realidad sobre el terreno”, finalizó. EFE