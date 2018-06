Los inmigrantes del barco Lifeline serán repartidos entre ocho países de la UE

Bruselas, 28 jun (Sputnik).- Los inmigrantes del barco Lifeline, que llegó el miércoles a las costas maltesas, serán distribuidos entre ocho países de la Unión Europea, comunicó el Gobierno de Malta.

“Ocho miembros de la Unión Europea –Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal– decidieron ofrecer una solución europea especial para una crisis humanitaria inminente a bordo de Lifeline”, dice el comunicado.

La nota señala que “lo primero es distribuir a las personas al bordo entre los países miembros que participan en esta iniciativa especial”.

El texto confirma que Lifeline recibió permiso de atracar en el puerto maltés de La Valeta.

Destaca que los países mencionados acogerán solamente a los que tienen derecho a solicitar asilo, mientras el resto será repatriado.

“Lo segundo es confiscar el buque, pendiente de una investigación de las acciones de Lifeline”, subraya el texto.

El Gobierno subrayó que el buque tiene una “matrícula inadecuada”, pues navega con bandera holandesa aunque las autoridades de Países Bajos negaron “que el barco fuera matriculado bajo su pabellón”.

Además, La Valeta apuntó a que Lifeline apagó su transponedor en varias ocasiones.

El Gobierno maltés también acusó al capitán del barco de “hacer caso omiso de las órdenes dadas por las autoridades italianas que coordinaban el rescate”.

Según informó el periódico The Times of Malta, en el buque, que desde el pasado jueves no pudo entrar en las aguas territoriales maltesas, se encuentran 234 inmigrantes, entre ellos 14 mujeres, tres bebés y un menor.

De ellos, Países Bajos acogerá “hasta 20 migrantes”, según tuiteó el Ministerio de Justicia y Seguridad del país.

Por su parte, el secretario de Estado belga de Asilo y Migración, Theo Francken, comunicó en su cuenta de Twitter que Bélgica recibirá “un máximo de 15 personas”.

Atenas dispuesta a recibir a los refugiados que llegaron a Alemania de Grecia

Grecia está dispuesta a recibir a algunos migrantes de Alemania que llegaron a este país a través de Grecia, aseguró el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en una entrevista concedida al periódico Financial Times.

“No nos importa que, probablemente, tengamos que recibir a algunas personas de Alemania si esto ayuda y sirve de una señal para los contrabandistas”, afirmó el primer ministro griego.

Precisó que está dispuesto a firmar con la canciller alemana, Angela Merkel un acuerdo al respecto para reducir el número de los casos del “desplazamiento secundario” de los refugiados que llegan inicialmente al sur de la UE y luego se dirigen hacia el norte, a Alemania.

Agregó que las normas de la UE sobre la responsabilidad de los países de la instalación de los solicitantes de asilo no funcionan en práctica.

Este jueves Bruselas acogerá la cumbre de la UE de dos días donde se examinarán las cuestiones de migración y de la distribución de los refugiados. (Sputnik)