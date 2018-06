Solicitud de cuenta de registro cedular, procedencia y generalidades

El Departamento Electoral, tiene por disposición legal expedir las cédulas de identidad de todos los costarricenses, según lo establece el artículo 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, quien a su vez, por tener la función de registrar los datos personales de los ciudadanos, puede certificar la información correspondiente al documento de identidad, mediante la certificación de registro cedular. Es un trámite de índole personal, solamente el interesado puede realizar la solicitud o que medie una autorización escrita debidamente firmada.

En caso de una persona fallecida, únicamente un familiar directo puede pedir dicha certificación. Además, los abogados pueden realizar la solicitud, siempre y, cuando no requieran datos privados (definidos en la “Ley n° 8968 Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus datos personales” y en oficio DL-139-2008 del Departamento Legal).

Las instituciones judiciales y entidades debidamente autorizadas pueden solicitarla, dentro del amparo de Ley respectiva. o en su defecto, la autoridad judicial competente por medio de un mandamiento.

Ahora bien, qué significa una solicitud de cuenta de registro cedular, se puede afirmar, es la recopilación de los datos de cada persona, quien tiene la obligación de suministrarla en las ventanillas de Solicitudes Cedulares, por imperativo legal del numeral 90, dispuesto así en la Ley citada anteriormente, este requisito es indispensable, para solicitar la cédula de identidad, la diferencia con la certificación cedular, es por el motivo del contenido, de manera tal, tiene características especiales, las cuales, no son visibles en el documento de identidad, por ejemplo; número de cédula, expediente cedular, fecha de resolución, nombre completo, conocido como, nombre de los padres, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, inscripción electoral, domicilio civil y electoral, ciudadanía en ejercicio, la dirección exacta de la persona, así, como otros elementos por mencionar, los nombres que la persona haya tenido en el historial de todas las cédulas solicitadas, por último, la firma y la fotografía. Cabe advertir estas dos, solo pueden ser solicitadas por la autoridad judicial.

Finalmente, dicho documento no es una copia fiel de la cédula de identidad, es la información certificada por el Oficial Mayor Electoral, de los datos privados obtenidos por los diversos sistemas que implementó la Dirección del Registro Civil, mediante su función registral, y tiene por finalidad, ayudar a las personas usuarias, las instituciones públicas y privadas a obtener de manera fidedigna la información de cada ciudadano, de manera tal, cuando requiera algún trámite personal, donde no basta solo la presentación del documento de identidad, un ejemplo; sería la solicitud de jubilación, en la Junta de Pensiones del Magisterio, establecida como requisito, otro podría ser la gestión para obtener la licencia de conducir, y exista la ciudadanía por naturalización, al no estar en el padrón electoral, una condición por mandato constitucional dispuesto en el numeral 94 de la Carta Magna.

Este aspecto final, genera a su vez una molestia en las personas usuarias, cuando obtienen la nacionalidad, pues sienten sus derechos de ciudadano costarricense vulnerados. El asunto se puede trabajar de manera coordinada entre el Tribunal Supremo de Elecciones con las instituciones y diferentes actores, de manera tal, que la consulta se pueda realizar en línea, y con el fin, de evitar inconvenientes a los usuarios.

(*) Lic. William H. Aguirre Caballero es Abogado, Funcionario del Departamento Electoral.