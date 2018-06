Deschamps: “Messi es Messi, un jugador imprevisible”

Kazán (Rusia), 29 jun (EFE).- Didier Deschamps, seleccionador de Francia, elogió este viernes el talento del astro argentino Lionel Messi, “un jugador diferente, imprevisible”, pero aseguró que no tienen “un plan específico” para pararlo y que la idea es “limitar su influencia”.

“Messi es Messi. Sólo hay que mirar sus estadísticas: 65 goles en 127 partidos con su selección. La intención es neutralizarlo, aunque sabemos que es capaz de hacer cosas él solo. No tenemos un plan específico para él. Un plan es una gran palabra; la idea es limitar su influencia”, declaró Deschamps en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final ante Argentina.

“Sin embargo, Argentina no sólo es Messi. Es un equipo muy experimentado, con jugadores con gran recorrido, como (Javier) Mascherano, acostumbrados a jugar en un Mundial. Nuestra selección es joven y lo que digo no es una excusa, sino una realidad. Aunque eso no impide que podamos ser competitivos y que vayamos a hacer las cosas bien”, prosiguió.

“Ellos tienen un cierto temperamento típico de equipo sudamericano, con un gran apoyo popular que los apoya muchísimo. Son peleones, luchadores. Es un tipo de fútbol al que ya nos hemos enfrentado y que es muy típico suyo”, explicó.

El técnico galo, de 49 años, negó además que el duelo de mañana en el Kazán Arena, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, sea el partido más importante desde que está al mando de los ‘Bleus’.

“Hace casi seis años que soy el seleccionador de Francia, y en ese tiempo llegamos a unos cuartos de final de un Mundial y a una final de la Eurocopa. El de mañana es un partido muy bonito, pero no el más importante. Todos los encuentros son un desafío y el nivel lo marcan los resultados, que es lo que de verdad cuenta”, dijo Deschamps, técnico del combinado galo desde julio de 2012.

Didier Deschamps reiteró que los encuentros de la fase de grupos “no tienen importancia ahora” y aseguró que “el contador se ha puesto a cero: o se pasa o a casa”.

“Ahora no se puede elegir, son partidos de vida o muerte. El contador se ha puesto a cero: o se pasa o a casa”, remarcó.

Preguntado sobre si ayuda que tres de sus defensores jueguen en la liga española -Raphael Varane, Samuel Umtiti y Lucas Hernández- y que ya se hayan enfrentado ya a Messi, el seleccionador afirmó que aunque “haya situaciones que puedan repetirse sobre el campo, Messi es Messi”.

“No es una desventaja, eso desde luego, pero espero poder responder positivamente después del partido. Al haber jugado ya contra él se pueden dar situaciones repetidas, sobre todo para ver cómo se coloca en el campo. Pero repito: Messi es Messi. El talento está ahí y él es imprevisible”, subrayó el seleccionador. EFE