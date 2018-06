Drenar es clave para rescatar a 12 niños de una cueva inundada en Tailandia

Bangkok, 29 jun (Sputnik).- Drenar el agua es la máxima prioridad para los grupos de rescate que continúan por sexto día consecutivo la búsqueda de 13 futbolistas- doce niños y su entrenador- atrapados en una cueva inundada de la provincia de Chinag Rai, al norte de Tailandia, según los medios locales.

Se desplegaron cinco unidades móviles de perforación de pozos en la escena y se escogieron los lugares óptimos para abrir canales subterráneos y drenar el agua lo más rápido posible, publicó el diario The Nation. Un pozo vertical excavado esta mañana, no lejos de un agujero de 70 metros perforado en ángulo el día anterior, no surtió efecto.

El gobernador de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, reconoció la víspera que se desconoce el volumen de agua en la cueva porque va entrando a través de múltiples agujeros pequeños.

Paralelamente al drenaje, que facilitaría el proceso de búsqueda para los buzos -entre ellos, expertos británicos y estadounidenses,-los rescatistas siguen explorando posibles vías de acceso desde arriba.

Doce alumnos de la academia de fútbol Mu Pa, de 11 a 16 años, y su entrenador, de 25, entraron el sábado en la cueva Tham Luang, la cuarta más larga de Tailandia, para realizar un “entrenamiento especial”.

Según algunos informes, no era la primera vez que lo hacían. Sus pertenencias -bicicletas, bolsos, zapatos y otros objetos- fueron halladas a la entrada.

El complejo de cuevas de piedra caliza Tham Luang, situado en la montaña Doi Nang Non y compuesto por amplias cámaras y pasillos estrechos, se extiende a varios kilómetros y suele inundarse durante la temporada de lluvias que se prolonga de junio a octubre. (Sputnik)