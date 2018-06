Falacias en relación a la Reforma del Estado

Este artículo fué publicado en el año 2007, pero hoy en día guarda igual vigencia, cuando el actual gobierno ha designado una Junta de Notables (¿?) para que inicien la discusión del tema.

Como puede verse en los créditos del Banco Interamericano para el Desarrollo otorgados a nuestro país, Costa Rica se comprometió con el BID, durante la administración de Calderón Fournier, a implementar un Programa de Reforma del Estado de corte neoliberal, que ente empujones y tropiezos ha logrado algunas cosas de las allí señaladas, como la apertura de la banca, pero que en realidad ha quedado en el olvido, por lo menos para la prensa, los nuevos actores políticos y los ciudadanos en general. Por ello es que de vez en cuando en los medios de comunicación escrita y televisiva, no sabemos si por ignorancia o por malicia, leemos o escuchamos a algunos connotados periodistas y articulistas que claman por una “reforma del estado”, como si no existiera ya un programa. Y las preguntas obligadas son: ¿Por qué se paralizó dicho programa? Qué sucedió durante el gobierno de Figueres Olsen? El combo del ICE era parte de ello y en consecuencia Rodríguez Echeverría resultó el único coherente con lo firmado? Y en la administración de Pacheco de la Espriella dicho programa durmió como casi todo en estos cuatro años?

La respuesta radica en que dicho programa, como todos los impulsados por el BID en esos años, estaba enfocado erróneamente, y sus consecuencias de ineficacia todavía perduran.

Algunas de las equivocaciones de enfoque tienen que ver con el haberlo circunscrito a la reducción del tamaño del Estado, a la creación de “enclaves de eficiencia” dentro de un mar de ineficiencia, al no haber hecho el menor intento para estimular la participación de la sociedad civil, y al circunscribir al aspecto fiscal los mayores esfuerzos. Típicas características de la tesis neoliberal en este campo.

Las consecuencias sociales que se generan al enfocar erróneamente la Reforma del Estado pueden llegar a paralizarla completamente, como ha sido el caso de Costa Rica. Por ello es importante tener en cuenta las falacias que giran en torno a este tema, y que ya han demostrado sus consecuencias negativas en el pasado. El estar advertido representa una ventaja considerable en quienes estudian el tema o se encuentran involucrados en el diseño, implantación o implementación de programas de cambio, modernización y reforma del Estado, pues permite identificar previamente las señales de peligro que podrían llevarlos al fracaso, con las consecuencia de descrédito y frustración en la ciudadanía.

Luciano Tomasini (Las Reformas del Estado y las Políticas Públicas. Universidad de Chile. Julio de 1994) expuso hace ya algunos años de forma clara las principales de ellas y las respuestas que en su parecer podrían dárseles, las cuales resumimos a continuación agregándole algunas explicaciones y comentarios adicionales:

1) Considerar que el Estado es un ente a-histórico, un ente abstracto o el marco jurídico más o menos inmutable que encuadra una sociedad necesariamente cambiante, configurado por una combinación entre la necesidad, la razón y el derecho natural, cuya evolución o transformación no enfrentaría grandes posibilidades ni exigencias. Por el contrario, el Estado es un instrumento que la sociedad se da en cada etapa histórica para el manejo de sus cambiantes intereses. No hay que tener más miedo a cambiar el Estado que aceptar los cambios de la estructura sociológica, las costumbres, la ciencia o la tecnología.

En parte basado en lo anterior y en parte para usarlo como pretexto para el inmovilismo, es dar al debate acerca del Estado una tonalidad fuertemente ideológica. Ello puede ser legítimo y hasta inevitable a condición de que se parta de la preocupación por adecuar al Estado a las nuevas realidades y no a meros modelos ideológicos. Éstos, sean conservadores o progresistas, suelen ser más resistentes e insensibles al cambio que la realidad histórica y terminan por construir una barrera para interpretarla y adecuarse a ella. Por ejemplo, dividirse entre estatistas versus antiestatistas, como ha sucedido ya.

2) Considerar que el debate en torno a la Reforma del Estado tiene que ver, como ha sido la tesis neoliberal, fundamental o exclusivamente con su tamaño. Ciertamente es válido cuestionar el volumen y pesadez del antiguo Estado, pero la modernización del Estado se centra fundamentalmente en la calidad del mismo, no en su tamaño. Por otro lado, agregaríamos nosotros, así como es posible que algunas de sus funciones deberán ser devueltas a la sociedad civil, es también probables que deban crearse otras para adecuarlo a las nuevas realidades tecnológicas

Para construir un Estado más pequeño que pueda no centrarse en sus funciones esenciales y cumplirlas mejor que antes, sólo es necesario concentrarse en aquellos aspectos instrumentales que tienen que ver con la eficiencia, la eficacia y la focalización de sus políticas, al margen del contexto valórico, la estructura social y las demandas de participación que lo rodeen. Este tipo de enfoque olvida que la gestión pública debe “incrementar valor” en sus actividades, y que el enfoque puramente eficientista, eficacista o de políticas públicas, como han postulado algunas corrientes ya superadas, no satisface totalmente los objetivos del cambio.

3) La creencia generalizada de que el Estado no es muy estrechamente dependiente –y no necesita ser tampoco muy sensible frente a las cambiantes tendencias económicas, tecnológicas y socio- culturales que predominan una sociedad determinada.

Esta tendencia ha permitido canonizar la autonomía de los poderes del Estado, la inmutabilidad de la administración pública y la intangibilidad del estatuto administrativo y del servidor público, en lugar de hacer de ellos el laboratorio más inteligente y activo de respuestas a las demandas societales.

4) La confianza en la autosuficiencia de la economía: los equilibrios económicos son la causa esencial del crecimiento y éste garantiza la estabilidad política.

La historia ha demostrado que los mejoramientos microeconómicos, tecnológicos, educacionales y sociales constituyen el principal factor de la competitividad internacional de los países, así como también que las mejores políticas macroeconómicas no logran sostener a los gobiernos que las aplican cuando generan –o van acompañadas- de un fuerte descontento político.

5) La reforma debe darse fundamentalmente dentro de las instituciones del Estado.

Por el contrario, considerando la tendencia mundial hacia el fortalecimiento de la sociedad civil y la ciudadanía, tal vez el grueso de esta reforma pase por una redistribución profunda de funciones entre el Estado y la sociedad civil organizada.

6) La modernización del Estado pueda hacerse sectorialmente, en forma aislada. Que basta con mejorar el poder ejecutivo; otros que es necesario también el parlamento y la administración de justicia; y otros que es importante avanzar en la privatización de empresas públicas o en la descentralización de ciertos servicios.

La reforma del Estado no basta con crear unas islas de modernidad, que por sí mismas éstas no tienen necesariamente la capacidad de incorporar y difundir a lo largo de todo el aparato estatal los nuevos valores, actitudes, estilos o políticas y formas de organización y de gestión que hoy en día se requieren, y que incluso, de seguir rodeadas por una institucionalidad y unas actitudes obsoletas, lo más probable es que los mejoramientos logrados en sectores aislados se pierdan o se reviertan.

Algún ejemplo es bastante ilustrativo de lo expuesto anteriormente: el Banco Mundial inspiró en muchos países a reducir la modernización del Estado al sector público, es decir, a aquella parte del funcionamiento de la economía que depende del Estado, como el manejo de la tributación, los aranceles, la estabilidad monetaria, el tipo de cambio o las empresas públicas, olvidando que el sector fiscal más eficiente puede ser incapaz de impedir una crisis de gobernabilidad si no funcionan de la misma manera los demás poderes del Estado o las relaciones entre ésta y la sociedad civil son insuficientes.

Por ello es indispensable ante todo distinguir entre el Estado y el Gobierno, que se refiere fundamentalmente a la acción de la rama ejecutiva, con el apoyo parlamentario requerido, y que tiene una responsabilidad fundamental en modernizar la gestión del Estado y la formulación de sus políticas. Enseguida, distinguir también entre en Estado en general y el Sector Público, concepto este último que connota aquellas actividades principalmente económicas que son ejecutadas o supervisadas directamente por el Estado, en circunstancias que hay otros poderes u actividades de éste que desbordan las fronteras del sector público propiamente dicho.

Para el caso de Costa Rica uno se puede preguntar: ¿por qué no existe una preocupación seria acerca de la Reforma del Estado no solamente a nivel político sino incluso a nivel académico y de la sociedad en general? Aun cuando se ha dejado en el olvido el compromiso firmado por Costa Rica con el Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar una reforma neoliberal. Y la respuesta está, curiosamente, en un campo que no es el puramente administrativo: las políticas de desarrollo, que en realidad no han cambiado mucho y por ello no ha sido necesario modificar sustancialmente el Estado que aplica esas políticas.

En buena teoría, parafraseando a Tomassini, se dice que cuando un modelo económico, tecnológico y social es reemplazado por otro, y consiguientemente las políticas de desarrollo cambian, es inevitable que también cambie el Estado. Entonces, ¿no ha existido en Costa Rica un cambio económico, tecnológico y social tan extenso y profundo que amerite la reforma del Estado? O es que el retaso no se traduce solamente a una pérdida de tiempo, sino que puede afectar más o menos negativamente la orientación y visibilidad de la transformación económica y social actualmente en curso? ¡He aquí algunas preguntas interesantes!

En realidad hay tres temas o factores importantes detrás de todo ello en el caso de Costa Rica.

En primer lugar, circunscribir la reforma del Estado a una simple redefinición del tamaño de éste (como se planteó en Costa Rica hace unos años) que es de una ingenuidad asombrosa, pues deja de lado la eficacia social, la eficiencia operativa y la productividad de sus organizaciones en beneficio de los ciudadanos, fuera de restarle importancia en el rol estratégico que el Estado ocupa en el desarrollo total del país (no solamente en el económico) a través de decisiones que enfocan selectivamente los aspectos de mayor importancia para el país en un momento determinado, y su papel catalítico en el control de las ambiciones desmedidas de ciertos grupos económicos, a quienes no les importa el desarrollo social. Como hemos señalado en otras oportunidades: dejar de ser un gigante torpe para convertirse en un enano torpe.

En segundo lugar, circunscribirlo solamente a las organizaciones del Estado, sin poner atención a la sociedad civil, que se ha convertido en un actor de importancia estratégica, cuando los recursos, las facultades de intervención y la capacidad de gestión del Estado puede ser ampliados con una participación mayor de ella. En nuestro país, por ejemplo, los partidos políticos se han alejado de los ciudadanos, convirtiéndose en puras maquinarias electorales para obtener el poder, y por ello no están interesados en una transformación como las que es necesaria, porque las organizaciones estatales se convierten en “trofeos de guerra” que se utilizan a fin de beneficiar las personas y los grupos que los controlan, y cuando llegan al gobierno no lo hacen para la sociedad, sino para esos grupos de interés.

En tercer lugar, no basta solamente con mejorar el sector fiscal para asegurar un funcionamiento eficiente y eficaz del Estado, dejando al lado otros sectores y poderes públicos, y a la participación ciudadana, que ha sido la tónica de muchos países –y de Costa Rica- en los últimos años, con resultados bastante magros, aun en el fiscal.

Por otro lado, y a manera de corolario, resulta lamentable que en los programas de gobierno de los principales partidos, por ejemplo, no se nota una reflexión acerca de estos temas. Como de costumbre siguen siendo un librito de recetas para solucionar problemas puntuales.

Esta es nuestra peor tragedia, la ausencia de miras amplias y de largo alcance para la transformación del país.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría