Vox acusa a Soros de estar detrás de la política de inmigración del Gobierno español

Madrid, 29 jun (Sputnik).- El partido de derecha conservadora Vox acusó este viernes al magnate estadounidense George Soros de estar detrás de la política de inmigración y asilo del Gobierno de España, después de que el jueves varios medios publicasen informaciones sobre una supuesta reunión en Madrid entre el conocido filántropo y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

“Confirmado después de la reunión con (Angela) Merkel y Soros: Sánchez acaba de anunciar que España acogerá refugiados que actualmente viven o entren en Alemania”, escribió la formación en su cuenta de Twitter, al agregar que “no ha confirmado la cifra exacta, pero se espera que sean miles de ellos los que lleguen a nuestro país en las próximas semanas”.

Fundado por un antiguo diputado del Partido Popular (PP) descontento con la política de este, Santiago Abascal, Vox no cuenta con representación parlamentaria, aunque según algunos sondeos podría conseguir dos diputados en las próximas elecciones generales.

El propio Abascal comentó la noticia desde su cuenta en Twitter.

“Alemania ya no los quiere, ya no hay pancartas de bienvenida y las redes cuentan lo que ocultan los medios: violaciones masivas en Colonia y otras ciudades, atentados, disminución de la seguridad… así que la canciller ordena al súbdito que le quite un problema”, criticó.

Según el líder de Vox, “Sánchez se arrodilla” ante Alemania.

Sánchez anunció horas atrás haber alcanzado un acuerdo con la canciller alemana para acoger a migrantes llegados al país germano a cambio de apoyo financiero y material para el desarrollo de políticas migratorias.

​Con una fortuna estimada de 24.000 millones de dólares, Soros es uno de los hombres más ricos del planeta, según la revista Forbes.

A través de su fundación, Open Society, que cuenta con sede en Barcelona, Soros se dedica a financiar programas educativos e iniciativas culturales de corte liberal que son objeto de crítica en EEUU y Europa, ya que hay quien los considera de carácter injerencista. (Sputnik)