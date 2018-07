Seleccionador de Japón: “No esperábamos este final tan duro”

El técnico japonés reconoció que la derrota fue dura, con el partido controlado y el balón en el área belga en la última acción. “No esperábamos este final tan duro”, dijo Nishino, que reconoció que tendrá que hablar con unos jugadores que están “muy afectados”.

“Hemos ido por la victoria. Hemos buscado el triunfo y al final nos hemos encontrado con una derrota que no esperábamos. He visto al equipo fuerte y por eso he pensado en ganar. En cualquier caso veía la situación igualada, controlada”, indicó Nishino, que también tenía pensado como afrontar la prórroga y los cambios a realizar.

“Tenía varias opciones para situaciones del partido distintos pero situaciones como la de esta noche son difíciles de controlar y preparar”, dijo el seleccionador de Japón. “Empezamos muy bien pero al final, con el partido terminado, a la espera de la prórroga, concedimos un gol inesperado”, insistió.

“Teníamos el partido controlado. Estaba bien el equipo”, dijo sobre el hecho de no haber realizado cambios hasta el final. “Estábamos 2-0 y veía que incluso podíamos marcar otro gol. Tuvimos ocasiones. Controlábamos el balón a un equipo que lo maneja mejor”, añadió.

Nishino reconoció que Bélgica reaccionó. “Aumentó su nivel cuando realmente tenía que hacerlo”.

El seleccionador insistió en que Japón buscó el triunfo hasta el final. “Era un córner a nuestro favor y antes una falta. El balón estaba en nuestro campo. Queríamos sentenciar y terminar aunque es verdad que lo más lógico era la prórroga. No esperaba, desde luego, ese contraataque tan perfecto. En unos segundos el balón fue de un área a otra y se decidió el partido”.

El técnico japonés ensalzó el nivel ofrecido en Rusia después de que hace cuatro años, “en Brasil no llegamos a octavos de final y todo el fútbol japonés recordó cómo perdimos contra Colombia en el tercer partido de la fase de grupos”.

“Y hace unos ocho años, en los octavos, fuimos a la prórroga y a los penales, donde perdimos. Queríamos alcanzar los cuartos de final por primera vez. Que nuestro equipo tuviera una mentalidad diferente. Pero puede que aún faltara algo, así que espero volver dentro de cuatro años a cumplir con ello”, concluyó. EFE