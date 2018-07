San José, 3 jul (Elpaís.cr).- El presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentaron este martes ante la Sala Constitucional coadyuvancias pasivas contra los recursos de amparo planteados por altos ex funcionarios del Poder Judicial.

Se trata de nueve magistrados, tres ex miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, dos ex jefes del Organismo de Investigación Judicial y la viuda de un ex presidente de la Corte.

Todos ellos interpusieron recursos de amparo contra el acuerdo del Consejo Superior por aplicar una contribución a los jubilados que reciben más de 4,1 millones de colones por mes, tal y como está contemplado en la Reforma a la Ley del Poder Judicial.

Al presentar las coadyuvancias, el presidente Carlos Alvarado comentó que “en una situación fiscal como la que enfrentamos no es aceptable que se quiera defender pensiones con montos tan elevados”.

“Todo debemos aportar a la solución”, dijo, tras comentar que “las pensiones son para proteger y no para enriquecerse”.

Por su parte, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, expresó que “nos parece importante que se cumpla con la ley recientemente aprobada para contribuir con la sostenibilidad del régimen y así evitar que recursos, provenientes de las contribuciones de los costarricenses, tengan que ser empleados para ese fondo”.

Alvarado recordó que su gobierno inició las acciones pertinentes ante la Procuraduría General de la República, para quitar la exoneración de la contribución solidaria a 325 pensionados de lujo del Magisterio Nacional, contemplado en una ley de 1995. Esto representaría un ahorro anual de 1.794 millones de colones.

Asimismo, el gobierno pretende recuperar las sumas giradas de manera incorrecta a ese grupo de personas pensionadas.

En la administración anterior se aprobaron cuatro reformas a las pensiones de lujo. Entre ellas, la creación de un fondo solidario, el límite al crecimiento a todas las pensiones con cargo al Gobierno, la eliminación de la revalorización de un 30% anual a ex diputados jubilados y la ampliación de la cotización en regímenes especiales para quienes aún aportan.

Asimismo, se implementó la Reforma a la ley orgánica del Poder Judicial (9544), cuya aplicación fue recurrida por los 15 ex altos funcionarios judiciales y sobre lo cual el presidente Alvarado y la ministra Aguilar presentaron este martes las coadyuvancias pasivas.

El artículo 225 de la ley establece que “ninguna jubilación podrá ser superior a diez veces el salario base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial, ni inferior a la tercera parte del salario base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial”.