AMLO en busca de la ruta perdida

No cabe duda de que la elección de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de Mexico, por una mayoría incuestionable, obedece a dos factores: el cansancio del pueblo por una interminable cadena de desaguisados, efectuados por el PRI y por su mano derecha: el PAN.

Y el tesón con que López Obrador luchó por muchos años, no es signo de un candidato priísta ni panista, es una acción muy personal que hizo por una convicción absoluta, de que su pueblo necesitaba un cambio verdadero, quizá se pueda comparar a Francisco I. Madero, quien sucumbió al final en manos de sus propios comandantes, acusado de izquierdista.

El PRI fue a México lo que el PLN fue a Costa Rica, dos simulacros de justicia social, “para taparle el ojo al chivo”, como dicen los mexicanos: un camuflaje para ocultar las realidades. El PLN trató de simular una sociedad socialista, mientras sus amigotes y algunos miembros hacían negocios multimillonarios a la sombra del poder y muchas veces apuntalados en el poder mismo.

Cuando Ottón Solís se fue del PLN a fundar el PAC, iba guiado por la idea de justicia social que se había terminado con Óscar Arias y Rafael A. Calderón, quienes dieron la espalda disimuladamente a los principios de justicia social y convirtieron sus clubes políticos en clubes sociales.

Lo que sucedió con Ottón fue que le llenaron la bodega de vodka y se embriagaron muchos de sus lugartenientes (amén del quintacolumnista que lo desplazó), cosa que no permitió López Obrador, quien mantuvo la batuta en la mano con firmeza, aún rodeado de enemigos externos e internos, por otro lado Ottón no supo, no quiso o no pudo cautivar al pueblo raso, lo que sí supo muy bien hacer López Obrador: conquistar a las masas más perjudicadas con los negocios políticos de los dos grandes partidos. Ya con el asesinato de Luis Donaldo Colosio (1994), se veía el final del PRI.

El mundo actual con su explosión demográfica, su capitalismo salvaje, su tecnología que desplaza mano de obra y la explotación demencial de los recursos naturales, no promete mucho a mediano plazo, ni qué decir a largo plazo.

La única vía alterna para paliar muchos de los males que nos agobian, es con gobiernos de centro-izquierda, que sin destruir al capital, le exija comportarse debidamente para corregir el rumbo.

Tendremos que echar a andar la utopía de bajar el número de horas laborales per cápita para poder duplicar el número de trabajadores privados y públicos, sin que eso significa sacrificar los ingresos de quienes trabajan.

Tenemos que “darle dinero a la gente”, no podemos seguir creando miseria impunemente, mientras por otro lado se fomentan capitales escandalosamente grandes, basados en oligopolios y acuerpados por una clase política corrupta.

Los políticos que me estén leyendo, saben muy bien a qué me refiero con esto de incrementar el número de trabajadores y disminuir el porcentaje de horas laborales semanales. Se trata de repartir riqueza y no pobreza, que es lo que distribuye muy bien el neoliberalismo económico, que quita puestos de trabajo, aboga por el aborto como medida de regular la natalidad, crea emporios semejantes a las insensateces de los Habsburgo, los Zares y otras autocracias que llevaron al mundo a dos guerras mundiales y múltiples pogroms que aún no terminan, o las barbaridades del sátrapa sanguinario y asesino, el rey belga Leopoldo II con su negocio privado: el Congo, donde mató entre diez y quince millones, avalado por las grandes potencias de principios del siglo XX. Aunque el comunismo repartía pobreza, es cierto, pero los países social-demócratas como Suecia, Suiza, Finlandia etc, repartían bienestar en base a programas sociales.

El caso de AMLO y Ottón son diferentes, pues este último desapareció tal como apareció en el escenario político costarricense: de golpe y porrazo, López Obrador fue persistente hasta conseguir la meta, claro que tiene una enorme tarea, pero no me cabe duda de que lo logrará con el concurso de todas las clases sociales.

Si la clase rica salvadoreña hubiera hecho reformas sociales a tiempo, hubiera evitado un millón de muertos y todavía estarían manejando el país. Si los Romanov hubieran hecho cambios políticos-sociales a principios de 1905, aún estarían gobernando como una monarquía parlamentaria similar a la inglesa.

Tenemos la obligación cuasi utópica de repartir dinero, lo que no es imposible y eso lo saben los economistas “no Chicago boys”, que se puede crear más riqueza repartiendo mucha riqueza(sic), debemos repensar y enseñar a los oligarcas a pensar en el mañana como algo común y no personal.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico