Justicia de EEUU halla culpables a ladrones de notas de prensa empresariales

Un tribunal de Brooklyn (Nueva York) halló culpables a Vitaly Korchevsky, exvicepresidente de Morgan Stanley y administrador de fondos de cobertura, y a Vladislav Khalupsky, comerciante de valores, por su participación en esta red de fraude internacional.

Korchevsky y Khalupsky eran los encargados de vender las notas de prensa robadas a agencias de comunicación como Marketwired L.P., PR Newswire Association LLC y Business Wire por piratas informáticos en Ucrania.

Según el Departamento de Justica de EE.UU., los robos de más de 100.000 comunicados de prensa afectaron a empresas como Align Technology Inc., CA Technologies, Caterpillar Inc., Hewlett Packard, Home Depot, Panera Bread Co. y Verisign Inc.

La red operó entre 2010 y 2015 y generó unos 30 millones de dólares, de los que Korchevsky se habría quedado con unos 15 y Khalupsky con 500.000 dólares, mientras que el resto se distribuyó entre los otros miembros de la red.

La Justicia de EE.UU. imputó cargos a un total de nueve personas de la red, seis han sido halladas culpables o bien se han declarado culpables y colaborado con las autoridades, mientras que otras tres siguen huyendo.

Korchevsky y Khalupsky están ahora a la espera de recibir sus condenas y enfrentan penas de hasta 20 años de cárcel. EFE