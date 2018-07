Profesores de universidades venezolanas vuelven a la huelga para exigir salario digno

Caracas, 6 jul (Sputnik).- Los profesores universitarios de Venezuela volvieron este viernes a realizar una jornada de paro de actividades para exigir un salario que les permita cubrir la canasta básica, dijo a Sputnik Luis Crespo, secretario de Finanzas de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

“Lo que pedimos es un salario que nos permita cubrir la canasta básica, que nos permita cubrir los servicios básicos, no podemos seguir subsidiando la universidad a costillas del deterioro de nuestro salario”, indicó a esta agencia.

Esta es la segunda ocasión en menos de un mes que los docentes universitarios paralizan actividades para exigir mejoras salariales, la primera fue de 48 horas, entre el 28 y el 29 de junio.

Desde entonces, los profesores han realizado diversas actividades y asambleas para discutir sus necesidades, pero hasta el momento, sostuvo Crespo, las diversas asociaciones de profesores de universidades autónomas no han sido contactadas por el Ministerio de Educación Superior.

“El ministro no ha hecho ningún tipo de contacto con universidades autónomas, se ha estado reuniendo con la federación y los sindicatos que tienen relaciones con el Gobierno”, contó.

En cuanto a la paralización de este viernes, Crespo destacó que se ha cumplido en la UCV entre un 90 y 95 por ciento.

Además, destacó que la situación de los profesores es dramática y aseguró que el salario de un profesor titular de dedicación exclusiva no supera los tres dólares, lo que equivale tres kilos de arroz.

“Exigimos como profesores que se garanticen nuestras condiciones de vida, muchos profesores de verdad no pueden trasladarse a la universidad porque no tienen dinero y el transporte no funciona, no pueden comer balanceado, no pueden vestirse, tener unos zapatos o un pantalón digno, eso no es justo”, expresó el también profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales.

Sobre el cronograma de actividades, el profesor explicó que hasta el momento no está previsto un paro indefinido.

Sin embargo, dijo que este viernes evaluarán las acciones de protesta que realizarán la próxima semana, entre las cuales ya está acordada una Asamblea inter gremial el lunes 9, con empleados, profesores y estudiantes, para debatir el desarrollo del conflicto.

El ministro de Educación Superior, Hugbel Roa, hasta el momento no se ha pronunciado respecto a las protestas, esta agencia intentó contactarlo sin éxito.

El Gobierno de Venezuela asegura que enfrenta un bloqueo financiero internacional y una “guerra económica” para derrocarlo, que ha provocado el incremento desmesurado de alimentos, medicamentos y otros productos vitales.

En tal sentido, ha asegurado que busca incrementar el salario de los trabajadores para “dignificar su situación”.

No obstante, los trabajadores de la salud también han llamado a una paralización de actividades, esta sí indefinida, para exigir mejoras salariales.

Ambos exigen al Gobierno un salario que les permita cubrir la canasta básica, ubicada entre 80 y 100 dólares mensuales. (Sputnik)