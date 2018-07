Poroshenko pide “sellar” frontera con Rusia y desplegar cascos azules

Bruselas, 9 jul (Sputnik).- El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, instó este lunes a cerrar la frontera con Rusia y desplegar soldados de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en todo el territorio de Donbás, incluida la zona no controlada de esa frontera.

“Creo que la única manera de cambiar la situación es sellar la parte no controlada de la frontera entre Ucrania y Rusia y garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk; Moscú debe aceptar el despliegue de una misión de paz multinacional bajo el mandato de la ONU en todo el territorio de Donbás, incluida la parte no controlada de la frontera con Rusia”, dijo Poroshenko tras reunirse con dirigentes de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha expresado su apoyo al envío de los cascos azules a Ucrania siempre y cuando su misión consista en garantizar la seguridad de los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y no se extienda más allá de la línea de separación entre las tropas del Gobierno ucraniano y las milicias de Donbás.

Sin embargo, Kiev insiste en que la misión debe tener un mandato más amplio y emplazarse en todo Donbás hasta la frontera con Rusia.

Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en más de 10.300 muertos.

Rusia ha declarado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto ucraniano, no apoya a las milicias de Donbás y no envía tropas allí. (Sputnik)