López Obrador entregará a Pompeo propuesta de desarrollo regional para enfrentar migración

Ciudad de México, 11 jul (Sputnik).- El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, una propuesta para enfrentar la migración e inseguridad mediante el desarrollo de México y Centroamérica, en una reunión bilateral el 13 de julio en Ciudad de México.

“La mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio y el fenómeno de inseguridad pasa por impulsar el desarrollo de México, en que haya trabajo, bienestar en nuestro país”, dijo López Obrador en un mensaje a medios en su casa de campaña.

A tres días de su primer encuentro con funcionarios de la Casa Blanca, el líder de izquierda nacionalista ganador en las elecciones presidenciales, dijo que “vamos a tratar de incluir el desarrollo y el bienestar de los países y de los pueblos de Centroamérica, para atender las causas que producen la migración”.

El enfoque de fondo del próximo Gobierno de México, explicó es que “la gente sale de sus lugares de origen por necesidad no por gusto”.

El objetivo de esa propuesta es “que la migración sea opcional y no una necesidad, que no sea por falta de oportunidades de trabajo; no por pobreza y mucho menos por inseguridad y violencia”.

A esta delegación estadounidense se sumará la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; el asesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, Jared Kushner, y el encargado de negocios de la embajada de EEUU en México, William Duncan.

El equipo de presidente electo lo integran los designados a las secretarías de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Hacienda (Finanzas), Carlos Ursúa; Seguridad Púbica, Alfonso Durazo, Economía, Graciela Marquez, y Marta Bárcenas, del equipo de transición que podría ser designada embajadora en EEUU.

López Obrador dijo que desde su equipo de transición, “agradecemos mucho que se entienda de esa manera (la relación bilateral), y hay indicios con la visita del secretario del Tesoro (en la delegación), que podemos llegar a un acurdo para el desarrollo la creación de empleos y el bienestar”.

MURO FUERA DE AGENDA Y APOYO AL TLCAN

El presidente electo dijo que el tema del muro que Trump ha ordenado construir en la frontera común, no estará en la agenda.

“Ha sido muy respetuosos el presidente Trump (….), y no ha salido el tema (del muro), no quiero adelantarme, estoy seguro que antes de este asunto, hay otros que tienen que ver con la solución de fondo del problema migratorio y de la seguridad”, respondió López Obrador.

En cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que está en suspenso, “consideramos que debe seguirse manteniendo, estamos a favor que se mantenga el Tratado”, dijo el líder político mexicano reiterando sus propuestas de campaña.

Sin embargo, agregó que antes de que él asuma la presidencia, será observador de las tratativas, y está de acuerdo con lo que ha hecho el grupo negociador de funcionarios mexicanos “encargados de tratar estos temas”, expresó sobre la marcha de las negociaciones iniciadas en agosto de 2017.

Asimismo, hizo un reconocimiento a trabajo del presidente de México saliente en las negociaciones comerciales con EEUU y Canadá.

“Reconocemos lo que han hecho (los negociadores) y vamos a respetar las decisiones del presidente Enrique Peña Nieto”, puntualizó.

El papel de los próximos funcionarios federales durante la transición de cinco meses, será “estar con ellos, como observadores, para apoyar a que se logre un buen acuerdo, un buen tratado”, puntualizó.

Reiteró que su propuesta consiste en que “desde Panamá hasta la frontera norte de México con EEUU, la gente tenga oportunidades de trabajo, para que no tenga necesidad de migrar”.

La seguridad fronteriza, enfatizó “no es un asunto de medidas coercitivas, sino de falta de oportunidades para el desarrollo y el empleo, es el planteamiento central”, insistió.

En el tema migratorio, “nuestra postura es de defensa y protección de nuestros paisanos migrantes, es un principio básico para nosotros”, reiteró.

Finalmente, envió un mensaje al titular del Poder Ejecutivo de EEUU.

“Agradecemos mucho el trato respetuoso que hemos recibido del presidente Trump, estamos interesados en mantener una buena relación con el pueblo y el Gobierno de EEUU, somos vecinos”.

A ambos países, reseñó, “nos unen muchas cosas, lo económico, lo comercial, la cultura, la frontera, y la historia, queremos una relación de respeto muto y de cooperación para el desarrollo”, terminó.

López Obrador tomará posesión el 1 de diciembre, tres meses después de que comiencen los trabajos del nuevo Congreso mexicano. (Sputnik)