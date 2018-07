Exmadridista Suker compara al delantero Mandzukic con toros españoles

Zagreb, 12 jul (EFE).- El exmadridista Davor Suker, presidente de la Federación de Fútbol de Croacia (HNS), ha comparado la fuerza del delantero croata Mario Mandzukic, que anotó el gol decisivo para el pase de su selección a la final del Mundial en el partido de anoche contra Inglaterra, con la de “los toros” españoles.

“Tiene cojones como los toros en las calles de Pamplona”, comentó tras la semifinal de ayer Suker, según lo citan hoy el rotativo croata 24sata y el portal de noticias Index.

Durante el segundo tiempo de los tiempos extra, Mandzukic, delantero de la Juventus, metió el segundo gol para los croatas y aseguró así el pase de Croacia a una final del Mundial por primera vez en la historia del país balcánico.

Suker, que en el Mundial de 1998, donde Croacia logró el bronce, ganó el trofeo de la Bota de Oro como el máximo goleador del torneo, dijo estar fuera de sí de felicidad por el triunfo de anoche.

“Somos mejores que ellos y nos merecimos pasar. Creía que el éxito de 1998 no volvería a repetirse, pero… Estoy agotado, conmocionado, muerto, vivo, no puedo describir cómo me siento”, comentó.

En su opinión, Luka Modric debe ser galardonado como el mejor jugador de este Mundial.

Las posibilidades de ganar o perder frente a Rusia en el partido final el domingo en Rusia son muy parejas, según el famoso ex delantero croata. “Será difícil. Las posibilidades están 50-50”, consideró. EFE