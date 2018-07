Guns N’Roses dará un concierto para los aficionados del fútbol en Moscú

“Guns N’Roses ha cambiado el calendario de su gira para poder dar un concierto ante los aficionados del campeonato de fútbol más importante del planeta. El show animará a los seguidores y despertará el espíritu de lucha en los futbolistas el 13 de julio, en vísperas del partido por el tercer puesto”, según muestra el mensaje.

En el programa de la banda figuran éxitos de su época dorada cómo: Sweet Child O’Mine, Don’t Cry, November Rain, You Could Be Mine, Welcome To The Jungle y Paradise City, además de los covers Live And Let Die, de Paul McCartney, y Knockin’ On Heaven’s Door, de Bob Dylan.

Del mismo modo, Guns N’Roses incluirá canciones del álbum Chinese Democracy, que Rose publicó en su época en solitario, las canciones personales de McKagan y la obra instrumental de Slash.

“Se sabe también que la banda está trabajando con material nuevo y existe una gran posibilidad de escuchar algún estreno en verano de 2018”, indicó SAV Entertainment.

El grupo Guns N’ Roses fue formado en 1985 por Axl Rose, Steven Adler, Slash, Duff McKagan e Izzy Stradlin.

Lanzó seis álbumes cuyas ventas superaron los 100 millones de copias en todo el mundo.

En 2016 se volvieron a reunir el cantante, Axl Rose, el guitarrista, Slash, y el bajista, Duff McKagan, para seguir dando conciertos juntos.

Durante el pasado año 2017, Guns N’Roses ingresó 151.4 millones de dólares y a sus conciertos asistieron más de un millón de espectadores, durante la gira Not In This Lifetime, para la que vendieron entradas por valor de 430 millones de dólares.

La Copa Mundial de la FIFA 2018 se celebra en Rusia del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhni Nóvgorod y Ekaterimburgo.