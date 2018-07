El Poder Judicial necesita cambios urgentes

Hace 37 años cuando empecé a estudiar Derecho en la Universidad, el Poder Judicial era, junto con la Iglesia y la Prensa, una de las Instituciones más respetadas. Ser Juez era un honor y una gran responsabilidad y ser Magistrado era algo realmente importante, ante todo eran Señores y Señoras (muy pocas por cierto) con “S” mayúscula. Está claro que hoy la situación es muy diferente y al igual que la inmensa mayoría de costarricenses me siento muy molesto con lo que viene pasando -desde hace años- en el Poder Judicial de nuestro país.

Lo que ocurrió esta semana con una sanción leve de dos meses de suspensión a la ex fiscal Berenice Smith y una mueca de sanción vía amonestación escrita a cuatro magistrados que claramente incumplieron con su deber, es la gota que derramó el vaso de una gran cantidad de problemas estructurales de nuestro aparato judicial, que pasa por muchas causas, empezando por los nombramientos eternos y casi de por vida de quienes llegan a integrar la Corte Plena.

Pero ese es sólo el inicio de muchos problemas como la mora judicial, nombramientos de jueces y fiscales sin la preparación académica óptima, manejo inapropiado de expedientes, sistemas tecnológicos deficientes y un largo etc que no es el momento para profundizar.

La motivación de este comentario es otra y se trata de un llamado a la cordura. Ya dije que estoy muy molesto con lo ocurrido, indignado y decepcionado, pero conforme pasan los días estoy preocupado, cada vez más preocupado. He oído, leído y visto gran cantidad de comentarios, artículos, manifestaciones y opiniones que me parecen que lejos de ayudar a resolver, pueden agravar la situación, ya no solo del Poder Judicial sino del país. Comparar lo que está ocurriendo con lo que ocurre en Nicaragua es un verdadero despropósito y llamar a la desobediencia civil y a la movilización de masas, además de una gran irresponsabilidad es sumamente peligroso. Estamos creando un monstruo que no sabemos cómo puede terminar, puede ser como una bola de nieve que empieza por un “copito” y termina arrasando con todo lo que encuentra en su camino.

Lo que pasó estuvo mal. El secretísimo con que se actuó estuvo mal. Que entre compañeros se protejan estuvo mal, pero la realidad es que así lo permite la ley y eso es lo que debemos cambiar, las leyes.

Hay que cambiar muchas cosas en CR y en este tema del Poder Judicial se debe empezar por no reelegir más de una vez a las y los magistrados, es una locura que alguno tenga más de 30 años, hay que modificar sistemas de elección de jueces y fiscales y claramente hay que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y su sistema de responsabilidad y sanciones.

Pero pedir renuncias inmediatas y masivas lejos de ayudar, creo que puede complicar las cosas. No seamos ingenuos, hay mucha gente que lo que quiere es quitar a “unos” para entrar ellos y desgraciadamente esos “unos” les han dado motivos de sobra para que todas estas demandas y propuestas se estén dando.

Pasamos por un momento difícil y debemos confiar en la institucionalidad para resolver las cosas, tirarnos a la calle en nada nos va a ayudar. El primer paso es que la Asamblea Legislativa se dedique con urgencia a modificar muchas leyes relacionadas con lo que ha ocurrido y que sea más responsable al elegir a las mejores personas para integrar las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia, que de hecho desde hace bastante tiempo tiene nombramientos por hacer.

El segundo paso es NO reelegir a quienes votaron por una sanción tan leve y si no se llega a saber quiénes fueron esos 10 que así votaron, entonces que no reelegían a ninguno.

Tienen que haber cambios, claro que si, pero deben ser racionales, responsables y eficaces, “descabezar” al Poder Judicial de la noche a la mañana puede ser mucho peor y como dice nuestro Pueblo, la medicina fue peor que la enfermedad.

Seamos vigilantes, no cejemos en la lucha por mejorar las cosas en la Corte y exijamos a las y los diputados que hagan bien su trabajo y que lo hagan rápido.

Cuando terminen con las reformas que se necesitan en el Poder Judicial tendremos que empezar con las reformas que se necesitan en el Poder Legislativo, mínimo con el sistema de elección de diputados para eliminar las listas como se hace ahora y cuidado no, valorar la posibilidad de revocatoria de mandato.

Son muchos temas y hay que enfrentarlos, pero hagámoslo con responsabilidad y prudencia, tirándonos a las calles no lo vamos a hacer de la mejor manera. Si queremos proteger a la institucionalidad democrática de CR, confiemos en ella y protejámosla, hoy más que nunca requiere de nuestro compromiso con el Estado de Derecho.

(*) Juan José Echeverría Alfaro es Abogado