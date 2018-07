¿Y qué si hacen público su voto?

Una muy reciente decisión de Corte Plena, tomada en una causa disciplinaria seguida contra cuatro de sus integrantes, ha levantado, a lo interno y lo externo del Poder Judicial, una marejada de indignación contra ese órgano. Es evidente el interés público que tiene el fondo de la discusión, por lo que toda la ciudadanía se encuentra legitimada para externar su posición sobre el tema. Pese a lo anterior y aún cuando puedo hacerlo, en razón de que se trata de un asunto administrativo y no jurisdiccional (lo que significa que tomar posición sobre lo resuelto en esa causa no se ajusta a los supuestos de las prohibiciones establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), prefiero en esta ocasión referirme a un problema más general y que trasciende el caso concreto: el de si revelar su voto en procedimientos sancionatorios contra sus pares, conllevaría responsabilidad penal para los magistrados o las magistradas que estimen correcto exponer abiertamente el por qué votaron como lo hicieron.

Hay que partir de que, en efecto, hay dos disposiciones, una de rango constitucional (artículo 165) y otra legal (artículo 182 de la Ley Orgánica ya mencionada), que establecen que la votación en Corte para aplicar el régimen disciplinario a sus integrantes (destaco que sólo cuando se trate de magistrados o magistradas) es secreta. Si se enfoca la mirada solamente en esas normas, pues por supuesto que hasta ahí llegaría la discusión y quedaría clarísimo que si alguien rompiera el secreto, podría enfrentar eventualmente causas por su divulgación (artículo 346 del Código Penal) o por incumplir el deber de guardarlo (artículo 339 del Código Penal).

El problema –para quien se siente con comodidad en el anonimato- es que hay otras normas (también de rango constitucional y legal) de las que se derivan deberes en sentido contrario al de guardar secretos, cuales son los de actuar con transparencia y rendir cuentas, así como el de asumir la responsabilidad por lo decidido. Y resulta que la única manera de materializar tales deberes es conociendo cómo votó cada magistrado o magistrada.

El conflicto normativo se pone de manifiesto cuando se lee en la Constitución (artículo 9) que el Poder Judicial es responsable por sus actos, lo que implica que debe asumir las consecuencias de lo que decide. Por otro lado, siempre en la Ley Fundamental (párrafo primero del artículo 11), se dispone que la acción para exigirles responsabilidad penal a los funcionarios públicos por lo que hacen es pública. De estas normas se infiere claramente que los magistrados y las magistradas tienen el deber de justificar (dar las razones en las que basan) las resoluciones que adoptan, ya sean éstas jurisdiccionales o administrativas, lo que implica que necesariamente debe saberse en qué sentido votaron. Entonces, en la propia Constitución (y, como se verá, en otras de carácter internacional) se encuentran normas que contravienen el secretismo que (extrañamente) sólo se contempla para que magistrados o magistradas se disciplinen en el seno de la Corte.

Tal conflicto encuentra eco en normas de rango legal. Esto porque no puede olvidarse que aquí se trata de un procedimiento disciplinario y el mismo concluye con una resolución (por algo dicha palabra se encuentra en el artículo 183 de la Ley Orgánica ya aludida). El sancionar o no a alguien no se decide con un acuerdo puro y simple, se trata de un acto que puede conllevar la restricción o pérdida de un derecho (recuérdese que podría incluso llegarse a destituir a la persona sancionada). Entonces, siguiendo la aplicación supletoria que en esta materia tiene la Ley General de la Administración Pública (artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), sucede que la resolución relativa a la aplicación del régimen disciplinario debe ser motivada (artículo 136 de la Ley General recién indicada). En otras palabras, para sancionar o exonerar de sanción a cualquiera, el órgano decisor (la Corte, cuando se trata de quienes la integran) debe exponer los fundamentos (las razones) de lo decidido. Se aprecia entonces que a nivel de la ley también hay normas que complementan el deber constitucional que tienen magistrados y magistradas de ser transparentes y rendir cuentas por sus actuaciones en ejercicio del cargo.

Entonces, por un lado se tiene que en materia disciplinaria se prevé una votación secreta impuesta por la Constitución y la ley, forma de votar que tiene como único supuesto ser aplicada cuando se trata de decidir si se sancionan o no magistrados o magistradas. Pero por otro, está el deber –amplio y para la generalidad de los casos- que tienen magistrados y magistradas de justificar sus decisiones, el cual también se contempla en la Constitución y la ley. En tales circunstancias, lo que aprecio es un choque normativo, pues un par de disposiciones establecen un secreto que estimo incompatible con otras normas que apuntan a la transparencia y a la justificación de los actos realizados en el ejercicio del poder en una democracia republicana.

Siendo así las cosas, pues entonces, según mi criterio, no hay manera en que pueda sancionarse penalmente a un magistrado o una magistrada que haga público su voto (y ofrezca las razones en que sustenta el mismo) emitido en una causa disciplinaria contra otra persona integrante de Corte Plena. Esto porque si bien es cierto incumple con el deber de guardar el secreto de la votación, cumple con otros deberes, cual son el de la transparencia y el de rendir cuentas, Además, esta ruptura del secretismo encuentra respaldo en la observancia de los principios democrático y republicano (artículo 1 de la Constitución), así como el de responsabilidad de los poderes públicos (artículo 9 de la misma). Aunado a ello, cabe agregar que hay disposiciones de rango internacional (como el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) y resoluciones de la Sala Constitucional (como la sentencia número 2120 de 2003), donde se destaca la transparencia en la toma de decisiones por los poderes públicos, como uno de los pilares esenciales de los regímenes democráticos. La Sala, por ejemplo, en el fallo indicado, llega incluso a declarar que los órganos públicos están llamados “a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escritar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados” y Corte Plena no está exonerada de dicha obligación. Entonces, se cuenta con amplitud de fuentes normativas que respaldan la obligación de externar las razones que sirven de base para las decisiones que se toman.

De conformidad con lo dicho hasta ahora, concluyo que se configuraría, a favor de los magistrados y las magistradas que justifiquen públicamente su voto en asuntos como los que aquí interesan, el supuesto del artículo 25 del Código Penal. Esto significa que estarían bajo la cobertura de una causa de justificación que impediría que se les sancione penalmente por incumplimiento de deberes o divulgación de secretos.

Aunado a lo anterior, creo que hay otras consideraciones posibles sobre el tema. De previo, creo oportuno precisar que no cuestiono que pueda haber algunos supuestos calificadísimos en que la votación secreta pueda tener cabida para la toma de decisiones en el sector público. Por ello, no considero en sí mismo negativo la existencia de normas como los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, en que se prevé dicho tipo de votación. Lo que critico es otra cosa. En estas líneas planteo que aún existiendo la norma que prevé el secreto para la votación de una causa disciplinaria contra magistrados y magistradas, el romperlo no acarrearía consecuencias penales a los magistrados y las magistradas que hagan públicas las razones de su voto, pues al motivarlo cumplen con otros deberes de igual (o incluso superior) rango, como los de transparencia y rendición de cuentas. También discuto la razonabilidad de los artículos 165 de la Constitución y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues no encuentro sustento alguno para que una resolución administrativa de Corte Plena relativa a la aplicación del régimen disciplinario para sus integrantes, se adopte mediante votación secreta. Resalto que es el único supuesto en el que una persona que se desempeña en el servicio judicial ve resuelta su causa disciplinaria sin saber cómo votaron quienes deciden.

Resulta que si Corte Plena somete a cualquier juez o jueza a un procedimiento disciplinario con base en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (disposición cuya validez y razonabilidad no cuestiono, precisamente porque permite seguir causas administrativas para esclarecer cargos como los que se atribuyen a las cuatro personas aludidas al inicio de este artículo), lo que se resuelva debe tener fundamentación y allí no cabe votación secreta, sino que debe ser nominal (es decir, debe conocerse cómo vota cada integrante de Corte). Lo mismo sucedería si se tratara de causas por faltas atribuidas a integrantes del Consejo Superior o del Tribunal de la Inspección Judicial. Si esto es así, ¿cómo puede sostenerse que la votación para aplicar el régimen disciplinario a magistrados y magistradas sea secreta? No encuentro manera de defender eso.

Más bien, creo que dicho secretismo favorecería una impunidad contraria a los fines de la Constitución. Esto porque si se tiene en cuenta que la decisión que se toma al final de un procedimiento disciplinario es una resolución de índole administrativo, entonces ello permite a quien se considera afectado, atacarla en sede de lo contencioso administrativa, donde sus jueces y juezas, en ejercicio de la función jurisdiccional, pueden declarar hasta nulo lo decidido por Corte Plena. Y si de esa nulidad se deriva responsabilidad por daños, entonces es evidente que se requiere de los nombres de quienes en su oportunidad avalaron lo declarado nulo, para poderles cobrar.

Más necesario es el voto nominal cuando de lo que se trata es de dilucidar si al tomar la decisión disciplinaria se incurrió en el delito de prevaricato. Éste puede ocurrir también cuando se trata de resoluciones administrativas (artículo 357 del Código Penal). En virtud de que la responsabilidad penal es individual, entonces es indispensable conocer el voto de cada quién para poder sentar, eventualmente, las consecuencias penales del mismo. Esto sirve también de justificación para decidir hacer público en qué sentido se votó, pues podría salvar eventualmente su responsabilidad al apartarse del criterio sometido a cuestionamiento.

Cabe agregar que exponer abiertamente la posición tomada al votar, no constituiría un vicio del procedimiento, siempre que antes de emitir el voto no haya externado su criterio fuera del órgano decisor. Esto porque al deliberar, obviamente a lo interno de Corte se conocen las posiciones de cada quien sobre el caso en discusión. Concluida ésta, se decide. Alcanzada la decisión, el exponer cómo se votó y y por qué, en nada la afecta. Eso es como que una persona manifieste por quién votó en las elecciones nacionales después de haber introducido la boleta en la urna: ello no invalida el voto.

Señalado todo lo anterior, quiero hacer énfasis en la importancia de hacer público el voto en un procedimiento disciplinario contra magistrados o magistradas. No consignarlo haría imposible sentar la responsabilidad (penal, por daños o simplemente cívica) de quienes hayan concurrido a adoptar una resolución eventualmente contraria a Derecho. Entonces, el referido secretismo torna inviable exigirles a magistrados y magistradas que asuman las consecuencias de sus actos. Liberarles de los deberes de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a las resoluciones que adoptan se llama impunidad, en el sentido de que no podría llevárseles a enfrentar procesos en los que se discuta si su actuación es jurídicamente válida o no.

Mantener el secreto de una votación disciplinaria (que debe ser sustentada en criterios normativos) es tanto como sostener que hay personas por encima del ordenamiento jurídico, ya que no podría llamárseles a rendir cuentas. Contra las inmunidades del poder y la necesidad de justificar con razones las actuaciones públicas escribió hace décadas Eduardo García de Enterría, en un ensayo que vale la pena releer con alguna frecuencia.

Finalmente, en respuesta a la pregunta inicial de este artículo, sólo puedo reiterar que desde mi punto de vista, ninguna consecuencia penal recaería sobre magistrados y magistradas que hagan pública la forma como votan en causas disciplinarias seguidas contra integrantes de Corte Plena.

Lo anterior es tan sólo una exposición del tema, desde el plano jurídico-penal. La decisión sobre qué debe hacerse, si sujetarse a dos disposiciones que imponen un secreto excepcional o favorecer la transparencia que se deriva de otras normas, es algo que compete solamente a quienes integran Corte Plena. Optar por una u otra cosa no será fácil, pues puede presentarse un conflicto interno en cada persona, donde colisionen su criterio jurídico, sus convicciones éticas y sus nociones políticas (en el sentido de cómo se ejerce el poder en una democracia republicana).

Por mi parte, tengo la certeza de que en la Constitución costarricense no hay espacio para intocables.

(*) David Fallas Redondo, Juez de Apelación de Sentencia Penal