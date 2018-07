En el universo del caos y la incomunicación (Tercera parte y final)

Bastó con el hecho de que, en algunas líneas del texto de este artículo, nos atreviéramos a poner en duda el acto o puesta en escena, que hábilmente han elaborado la gran mayoría de los medios de comunicación social, acerca del actual conflicto sociopolítico en la vecina Nicaragua, para que algunas personas, lo tomaran como un apoyo hacia los actuales gobernantes de ese país. Tal fue el caso de nuestra estimada amiga, doña Flora Fernández Escalante, razón por la que nos permitimos reiterar la circunstancia de que este fue apenas intento para identificar el caos y la incomunicación en que nos encontramos sumergidos, desde ya bastantes semanas, todo esto sin entrar en consideraciones sobre la naturaleza de ese régimen político, ni dar valoraciones positivas o negativas acerca de sus actuaciones o gestión política. De lo que se trata en este, y en cualquier otro caso semejante, es de no renunciar al derecho a establecer la verdad de lo que efectivamente está ocurriendo, una tarea que concierne a los periodistas quienes deben asumirla con una gran dosis de responsabilidad, aunque también es algo que compete a toda la ciudadanía, como es nuestro caso, dadas las graves implicaciones que todo esto tiene para nuestra sociedad, y la vida democrática del país, pues podríamos estar cayendo en la trampa de asumir como reales algunos espejismos, pudiendo quedar prisioneros de ellos y ser llevados hacia adonde quieran los artífices de las campañas, presuntamente de opinión pero que van sesgadas para desorientar a quienes, al fin y al cabo, no tienen ninguna propia, dada su proclividad a asumir actitudes pasivas en cuanto receptores de esos mensajes, no siempre tan neutros como pudieran parecerlo en ciertos momentos o, por el contrario llevando una carga emotiva tan intensa que pueden obnubilarnos, hasta en nuestro sentido común, impidiéndonos distinguir lo realmente importante de lo que puede resultar accesorio. El gran problema consiste en que nos veamos imposibilitados de entender ¿qué es lo que está en juego? y ¿cuáles son los alcances de este tipo de conflictos para todos los países de la región?.

Cuando la guerra comunicacional se ha instalado en las redes, tal y como viene sucediendo en este caso, se torna casi imposible establecer la diferencia entre la mera propaganda, y lo que podríamos calificar como la realidad o, al menos una aproximación cierta a ¿qué es lo que ha venido ocurriendo, durante las semanas precedentes en el vecino país del norte?, sucede que no tenemos las herramientas adecuadas para constatar si una información, dada por cualquiera de los dos bandos, es efectivamente cierta o lleva una carga de intencionalidad destructiva, tendiente a la consecución de objetivos de una naturaleza que podríamos calificar, incluso de carácter político-militar, tendiente a alcanzar metas en esa dirección, sin que nosotros estemos obligados a asumirlas o rechazarlas a priori, y mucho menos de manera febril e inconsciente.

El propósito de este artículo va mucho más allá del caso de Nicaragua, y de lo puramente coyuntural, pues ahora más que nunca se ha puesto en evidencia el vaciamiento semántico de una serie de conceptos o vocablos, con los que pretendíamos guiarnos o tomar conciencia de lo que acontece en nuestro entorno. Así las expresiones sobre lo político, de uso frecuente, tales como “derecha”, “izquierda”, “fascismo”, “democracia”, “ socialismo”, “somocismo”, “sandinismo”, “liberalismo” y otras muchas se han desfigurado hasta tal punto que no tienen ninguna utilidad para comunicarnos entre nosotros, el abuso con la adjetivación de muchos sustantivos los ha privado de su importancia como herramientas para el análisis. En estos días hemos visto en las redes a gentes de la llamada izquierda, intercambiando acusaciones e insultos entre sí, con lo que se acentúa la sensación de que la Torre de Babel en la que nos encontramos, al perder univocidad y valor semántico las palabras, está produciendo sus efectos más siniestros, sin que siquiera nos hayamos percatado de ellos, es así como algunos presuntos socialistas califican a sus contrincantes, muchos de los cuales también dicen serlo, de somocistas, fascistas, traidores, cómplices de crímenes, terroristas y otros calificativos, que terminan por confundirnos a quienes observamos con alarma esa pérdida de contacto con la realidad. Desde hace mucho tiempo, sabíamos de la bancarrota de las llamadas fuerzas de izquierda en este país, y en esta parte del mundo, donde su pérdida de identidad es tal que algunos de ellos, participan en un gobierno de derechas, aunque siguen vendiéndonos la idea de que siguen siendo los pontífices de la llamada izquierda socialista o comunista (esos términos, ya vaciados de su significación original, se han tornado irrelevantes), mientras que otros –los más radicalizados- apuestan por lo que consideran una revolución(entendida como el escalamiento de un conflicto que podría conducirlos a una guerra civil) en un país vecino, incluso sin saber cuáles son las fuerzas que encabezan ese proceso, al parecer con el propósito de formar un gobierno en el caso de que consiguieran derrocar al actual, encabezado por figuras políticas hace tiempo satanizadas por sus adversarios. Los de la derecha, por su parte, no tienen ese tipo de problemas, sobre todo porque a ellos los guían los dogmas del credo neoliberal, y ya encontraron a quien o a quienes echarle la culpa de los problemas, de orden fiscal y económico, por los que atraviesa el país, para el caso de Costa Rica, lo que nos resulta al parecer inverosímil es cómo, dentro de esta Torre de Babel en que estamos, hayan podido convencer a muchos “progres”, a buenas gentes que se autocalifican como de izquierda, acerca de las bondades de las políticas económicas de ajuste estructural, basadas en los mitos y creencias fabulosas de la escuela económica neoclásica. Ahora el perro está feliz y resignado a que le corten su propia cola para que se la sirvan después, a título de alimento.

(*) Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor.