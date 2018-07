Vicepresidenta Murillo dice que ni “terrorismo” ni “diabólicos” gobernarán Nicaragua

“Esa atrocidad no va a gobernar Nicaragua, el terrorismo no va a gobernar Nicaragua, los diabólicos no podrán nunca gobernar Nicaragua”, señaló la también primera dama en un mensaje a través de medios oficiales.

Murillo consideró que las familias nicaragüenses están empeñadas en restaurar el bien, la paz, la seguridad, el trabajo, la vida, “independientemente de esos pocos que siembran guerra y quieren seguir sembrando guerra y odio en el país”, y a los que responsabiliza de la crisis que atraviesa esta nación desde el pasado 18 de abril.

“Independientemente de esa minoría llena de odio que todavía quiere imponer dolor, muerte, y sucesos increíbles en nuestro país”, añadió.

Calificó los asesinatos durante las protestas contra su Gobierno como “prácticas diabólicas”, que se han puesto en “evidencia por el mismo pueblo en las redes sociales”.

“Cuánta malignidad, cuánto crimen de odio, cuánto pensamiento y prácticas horrendas, decíamos siniestros, diabólicos, satánicos”, reprochó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega de las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la actual crisis, que deja ya más de 350 muertos, según organismos humanitarios.

Las violaciones incluyen “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno nicaragüense.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. EFE

Declaraciones de Rosario Vicepresidenta de Nicaragua en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4 y divulgado por el19digital.com del 2018):

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, esta Nicaragua que sabemos Bendita, Mil Veces Bendita, y Siempre Libre !

Esta Nicaragua donde tod@s, las Familias, estamos empeñad@s en recuperar, en restaurar el Bien, la Paz, la Seguridad, el Trabajo, la Vida, independientemente de esos pocos que siembran guerra, y quieren seguir sembrando guerra y odio en nuestro País; independientemente de esa minoría, llena de odio, que todavía quiere imponer dolor, muerte, y sucesos increíbles en nuestro País. Una minoría que actúa con malignidad, con pensamiento y prácticas siniestras, horrendas.

Cuánta cosa estamos viendo ! Cuánto acontecimiento hace muy poco tiempo increíble en nuestra Nicaragua ! Prácticas diabólicas, acompañadas, acuerpadas, promovidas, dirigidas por pensamientos diabólicos que ahí andan en las Redes Sociales, que proliferan, puestos en evidencia por el mismo Pueblo en las Redes Sociales.

Cuánta malignidad ! Cuánto crimen de odio ! Cuánto pensamiento y práctica horrendos, decíamos siniestros, decíamos diabólicos, decíamos satánicos, porque nunca habíamos visto lo que hoy estamos viendo !

Precisamente, como vamos liberando el País, porque vamos, tod@s junt@s, Gobierno, Instituciones, nuestro Pueblo Luchador, Revolucionario, Honesto, Trabajador, liberándonos del Mal, porque Dios Nuestro Señor nos dice: Líbranos del Mal ! Él nos está ayudando a liberarnos del Mal, y vamos liberándonos del Mal; entonces, los poquísimos que quedan sacan toda esa condición satánica, y desarrollan y desatan ritos satánicos desplegados por ellos mismos en los Medios de Comunicación, acompañados y acuerpados, alentados, dirigidos, por voces que se suponen deben acompañar al Pueblo en Prácticas de Paz y Bien. Y, reitero, el mismo Pueblo los pone en evidencia.

Estuvimos en comunicación el Viernes, fuimos al Repliegue, fue un Repliegue vigoroso, apasionado, lleno de Amor, lleno de Afán de Victorias ! Una ratificación de la Voluntad de Paz y Bien de las Familias nicaragüenses, de la Voluntad de Vivir, recuperando la Alegría que hemos tenido todos estos años; porque és a esa Alegría que le tienen temor los malignos. El Maligno no puede con el Bien. El Maligno no puede con la Alegría. El Maligno no puede con el Ser Humano que cree en Dios.

Aquí tenemos tanta Tradición, tanta Devoción…! Hoy és 16 de Julio, y qué aprendimos nosotr@s desde pequeños ? Aprendimos a observar todas las Fiestas Religiosas, Tradicionales. Aprendimos que hoy 16 de Julio se celebra en la Iglesia Católica la Virgen del Carmen. Aprendimos a honrarla y celebrarla, a quererla, a invocarla, a pedirle Amor de Madre.

Nosotr@s no crecimos con ritos satánicos. Nosotr@s no crecimos con maestros de malignidad. Nosotr@s crecimos aprendiendo a venerar a nuestros Santos, a Nuestra Madre María en sus distintas Advocaciones; a Cristo Jesús. Y aprendimos a decir cuando veíamos las sombras del Mal : Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, la Santísima Trinidad me libre de todo mal ! Y aprendimos a decir también : Que Fuerte venís, más Fuerte és Mi Dios ! Que Fuerte venís, más Fuerte és Mi Dios ! El Espíritu Santo nos libra de vos ! Y lo decimos con nuestro Corazón profundamente Cristiano, profundamente Devoto, profundamente Creyente : Que Fuerte venís, más Fuerte és Mi Dios ! El Espíritu Santo nos libra de vos !

Y así vamos reinstalando el Amor al Prójimo, vamos luchando para vencer, venciendo, y vamos también con nuestro Corazón, sufriente y sufriendo, cuando vemos esos crímenes de odio, cuando vemos la forma, decíamos, maligna, siniestra, horrenda, diabólica, satánica, en que se expresan los terroristas; cuando vemos, transmitido por ellos mismos deleitándose en el horror, las imágenes de nuestro Hermano Policía que iba a ver a su Familia, iba de pase a Jinotepe, iba a ver a su Familia y fue secuestrado, torturado, asesinado, y luego su cuerpo, profanado, amarrado, con todas las huellas de tortura; amarrado, exhibido, profanado y quemado en la vía pública.

Qué atrocidad ! Qué barbarie ! Qué monstruosidad ! Qué sentimiento el que tendrá su esposa, su niñito de menos de un año, su madre, su padre, sus herman@s !

Esto no és de Seres Humanos, mucho menos que puedan acompañar o bendecir estos crímenes, no deberían, no podrían, quienes quieran presentarse como Personas de Fé, como Personas que promueven Fé, Tradición, Devoción. Pero bueno, eso és lo que estamos viendo, el odio en los que quedan, en los rescoldos del Terrorismo, el odio creciente, la barbarie !

Nos ponemos en el lugar de la esposa, de la madre, del padre, de l@s herman@s, del niño, y les decimos con todo el Corazón a toda la Familia y Herman@s, decimos Herman@s de la Comunidad, Herman@s de la Policía Nacional, Compañer@s de Gabriel, les decimos: No pasarán ! No pasarán ! No han pasado, y no pasarán ! Esa atrocidad no va a gobernar Nicaragua. El Terrorismo no va a gobernar Nicaragua. Los diabólicos no podrán nunca gobernar Nicaragua. Nicaragua és Cristiana, Socialista y Solidaria ! Nicaragua és para la Obra de Dios !

Nicaragua, como la boca del justo habla sabiduría, y la lengua habla justicia… La descendencia de los impíos será destruida ! Guardamos el Camino de Jehová, y Él nos exaltará para heredar la Tierra; cuando sean destruidos los impíos, lo veremos.

El impío se cree sumamente enaltecido y cree que se extiende como laurel verde; pero Dios pasó, y he aquí que ya no estaba; no fue hallado.

Consideremos al íntegro como lo considera Dios, y miremos al justo; porque hay un final dichoso, victorioso, para el hombre de paz. Y los transgresores serán todos a una destruidos; la posteridad de los impíos será extinguida. La salvación de los justos es de Jehová, y Él, Jehová, es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová nos ayudará y nos librará; nos libertará de los impíos, y nos salvará, por cuanto en Él supimos esperar.

Así estamos, Herman@s… Nuestro Amor a la Familia de Gabriel de Jesús Vado Ruiz, Suboficial de nuestra Heroica, Victoriosa, Policía Nacional. Nuestra Solidaridad al Hermano Oficial Rodrigo Alfredo Barrios Flores, quien también fue secuestrado y torturado; quien también, según vimos en las Redes Sociales, denunciaba que hay centros de tortura precisamente en Monimbó adonde él también fue llevado, en esos tranques de muerte. En esos tranques de muerte !

Tenemos varias Notas que ya presentó nuestra Policía Nacional, y queremos, sobre todo, reiterar nuestro Compromiso, el Compromiso de nuestro Comandante Daniel con la Paz, el Compromiso de nuestro Comandante Daniel con la Restauración del Alma nicaragüense, que és Pacífica, que és Generosa, que és Solidaria; con la recuperación de nuestro Territorio, la Liberación de todo nuestro Territorio para restituir el Derecho de todas las Familias nicaragüenses a la Seguridad, la Paz, el Trabajo y la Vida, que eso és lo que tod@s queremos y lo que tod@s merecemos.

Hemos vivido perversidades de todo tipo, un Plan Terrorista y Golpista acompañado de una infame y falsa Campaña Mediática, Nacional e Internacional; ese Golpe que quiso imponer esa minoría llena de odio, esa minoría siniestra, maligna, en nuestro País. Pero no lo lograron, ni lo lograrán ! De eso tod@s nosotr@s, con nuestro Corazón Cristiano, Solidario, Generoso, Invicto, estamos segur@s.

Y precisamente, como parte de ese Compromiso con la Paz, el Amor, el Cariño, la Seguridad, el Trabajo y la Vida, és que vamos avanzando cada día, en esta Nicaragua de Fé, en esta Nicaragua de Bendición, en esta Nicaragua que tiene que volver a estar Unida, lo vamos a lograr en esta Nicaragua de Victorias !

Tenemos las Informaciones de estos días : El Doctor Guillermo González, que nos reporta distintos Fenómenos que no representan peligro para Nicaragua.

Nuestra Policía Nacional reportando además sus Tareas Ordinarias. Luego, accidentes de tránsito en la semana, 500… 499; 20 Hermanos fallecidos, 4 de estos accidentes tuvieron que ver con estado de ebriedad. La Policía va a pasar su Reporte en horas de la tarde.

Tenemos también al Ministerio de Salud con el Reporte de Epidemiología : Dengue esta semana, 23 positivos, incremento del 5%. Leptospirosis, 6 positivos; sin fallecidos esta semana, gracias a Dios. Malaria, 286 casos reportados, aumento del 72% en relación al año pasado en esta misma fecha. Influenza, todas las muestras negativas. Neumonía, 1,593, 23% menos que en el mismo período del Año 2017, y 7 Hermanos fallecidos por Neumonía en la semana, 34% menos en relación a la semana pasada. 4 ahogados en la semana, desgraciadamente, y 20 fallecidos por accidentes de tránsito.

El INTUR desarrolla distintas Actividades : Hoy se celebra el Aniversario de la Liberación de Estelí, estamos por ahí desde el INTUR; y hay Mesas de Trabajo. También en San Juan del Sur, Rivas, se celebran las Tradiciones en Honor a la Virgen del Carmen. Emprendimientos Turísticos, hay una Capacitación en Madriz.

Muerte Materna en San Carlos, Río San Juan… La pobre muchacha de 21 años, y 20 semanas de embarazo, se suicidó. Los familiares comentaron que su marido había estado como tranquero en El Tule, y piensa la Familia, que como también había otra Persona Mujer embarazada por esta Persona Hombre, tranquero, la muchacha Adalid Victoria tomó la decisión de quitarse la Vida. Qué triste ! Qué tragedia ! Un Abrazo a la Familia.

Hay distintas Actividades del Ministerio de Salud : Se inaugura un Módulo de Fisioterapia en Tipitapa, Hospital Primario Yolanda Mayorga. También hay Capacitaciones.

El Ministerio de Educación reporta que los Centros Educativos Públicos del País, 97%, abrieron clases hoy, inicio del Segundo Semestre, y 94% de los Centros Privados. Mañana se distribuye la Merienda Escolar para 605,000 Estudiantes en todo el País. Primaria y Secundaria a Distancia funcionó este fin de semana con un 79% de asistencia también en todo el País.

Tenemos Infraestructura Escolar mejorándose en Centros Educativos de Matagalpa y Nueva Segovia; son Centros que se están empezando a construir.

Escuelas Técnicas de Campo, INATEC reporta el 62% de la Matrícula participando el fin de semana, y también el 65% de las Escuelas de Oficios en asistencia, así como 66% de los 44 Centros Técnicos del País.

El FISE reporta Agua Potable y Saneamiento mejorado en Somotillo, Chinandega, Comunidad Rodeo Grande, y en El Cedro, El Tortuguero, Región Autónoma del Caribe Sur; más de 15 millones de inversión.

Comunidades Runflin 1 y 2, de San José de Bocay en Jinotega, estrenando Energía Eléctrica 882 habitantes de 147 casas, casi 5 millones… 4 millones 899,366 córdobas de inversión, en Victorias, de la Mano de Dios !

Tenemos también La Chilama, Municipio de Nagarote, inaugurando Energía Eléctrica paraFamilias en esa Comunidad. Esto fue el Viernes pasado. El Sábado fue Finlandia, Ciudad Darío, Departamento de Matagalpa; ahí 490 habitantes, 86 casas, inauguraron Energía Eléctrica, de la Mano de Dios, para Su Gloria, por Su Gracia, con Su Gracia !

Así és como vamos, Herman@s. Vamos a estar en comunicación en cualquier momento. Vamos a dar a conocer otras noticias… Vamos Adelante !

Mañana vamos a Conmemorar en todo el País el 17 de Julio, Día de la Alegría. Ayer conmemoramos al Guerrillero Heroico Julio Buitrago aquí en Managua. Qué proeza la del Legendario Julio ! Ayer lo conmemoramos, y lo conmemoramos con el Ejemplo Vivo en nuestros Corazones, porque la Lucha és para Vencer. Luchamos para Vencer, y por eso decimos : No Pasaron, y No Pasarán !

Vamos en Victorias, en Victorias de Paz y Bien, en Victorias de Amor Cristiano, Amor al Prójimo, en Valores de Fé, Familia y Comunidad; en Celebración Gloriosa de nuestro Patrimonio Tradicional de Fé… La Fé nos salva, la Fé nos fortalece, la Fé nos redime, la Fé de cada un@, su Tradición, lo que aprendimos desde niñ@s en nuestras Casas, en nuestros Hogares, de nuestros Padres, de nuestras Familias : La Fé en Dios, la Fé en Jesucristo, la Fé que nos redime, nos salva, nos conduce, nos guía, más allá de cualquier otra interpretación.

La Fé de cada un@, la Fé de la Comunidad Cristiana en nuestro País. La Fé que fortalece nuestro Ánimo, nuestro Aliento, nuestro Espíritu, cada día, para intentar ser mejores,mejores Cristian@s, y dar Testimonio de nuestro Compromiso con el Amor, con el Prójimo, con la Paz ! Construir Paz todos los días, en toda circunstancia, y más allá de todas las circunstancias construir Paz, seguir construyendo Paz todos los días como Cristian@s, dando Testimonio de nuestra Buena Fé y de nuestro Buen Corazón.

Así estamos, y aquí Vamos, Adelante Siempre, Siempre Más Allá ! Atrás jamás ! Vamos por Más Victorias ! Semana del 39 Aniver-sario, y de la Mano de Dios, Vamos por Más Victorias, con nuestro Pueblo y con ese Corazón Victorioso, Vigoroso, Amoroso, Apasionado, Entusiasta del Pueblo nicaragüense, que dice : Queremos la Paz ! Y queremos Justicia, y queremos Derechos Humanos para Tod@s.

Nicaragua está hecha de Vigor y de Gloria. Nicaragua y el Pueblo nicaragüense están hechos para la Libertad, para la Humanidad, están hechos para la Fraternidad, para la Libertad, para la Dignidad.

Así estamos, así vamos ! Gran Cariño a Tod@s… Vamos Adelante, Vamos por Más Victorias, de la Mano de Dios ! Tiempos de Victorias, de Su Mano, y para su Gloria ! Adelante, Compañer@s, és nuestro el Porvenir ! Gracias.