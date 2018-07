Presidente Alvarado inspecciona zonas afectadas por lluvias

San José, 17 jul (ElPaís.cr/EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, inspeccionó hoy las zonas afectadas por las lluvias desde el pasado viernes, principalmente en la provincia de Limón (Caribe), y expresó su solidaridad con las personas damnificadas.

“Hay una afectación importante no solo material, sino en el ánimo de la comunidad y eso me conmueve. Me solidarizo con todos los cantones que se han visto afectados”, declaró Alvarado en la localidad de Matina, provincia de Limón.

El informe más reciente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indica que hay 1.308 personas en 20 albergues en el Caribe y la zona norte de Costa Rica, debido a las inundaciones que causaron las lluvias que se presentan desde el pasado viernes.

Una persona falleció el pasado fin de semana cuando un derrumbe de tierra cayó sobre el camión que conducía en carretera.

Permanecen en alerta roja (máxima) los cantones de Sarapiquí (noreste), Turrialba (este), Talamanca (Caribe) y Matina (Caribe) y en amarilla (intermedia) varios cantones de las provincias de Cartago (este), Alajuela (norte) y Limón (este-Caribe).

Las lluvias han ocasionado daños serios en carreteras y diques de la provincia de Limón, por lo que el presidente Alvarado estableció como prioridad la intervención de cauces de ríos y sus márgenes, dragado y reparación de diques en los cantones más afectados por las intensas lluvias.

El Instituto Meteorológico Nacional ha instado a la población a mantener las medidas de vigilancia y no bajar la guardia, pues se prevé que el miércoles pase por el país una onda tropical que generará más lluvias.

La mejoría de las condiciones del tiempo no se apreciarán hasta el jueves, según los pronósticos.

El Gobierno ordenó hoy a las instituciones públicas presentar en un plazo máximo de dos semanas a la Comisión Nacional de Emergencias, el reporte de daños en sus respectivas áreas de influencia.

El presidente Alvarado pidió atender lo inmediato de la emergencia pero proyectando soluciones a futuro.