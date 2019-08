Taller Nacional de Teatro abre inscripciones para cursos de actuación y promoción teatral

San José, 13 Set (Elpais.cr).- El Taller Nacional de Teatro (TNT) invitó a niños, niñas, jóvenes y adultos a inscribirse en los cursos libres que la institución impartirá a partir del próximo 29 de septiembre. Además, se abrió la inscripción para jóvenes y adultos interesados en formar parte del Ciclo Básico de Actuación y Promoción Teatral, que inicia en 2019.

Para los jóvenes mayores de 15 años y adultos, se ofrece un curso libre pensado para que las personas puedan explorar todas las herramientas expresivas en función del trabajo interpretativo y, de esta manera, puedan conocer y experimentar la actuación.

El curso requiere una inversión de ¢35.000 colones; inicia el 29 de septiembre y finalizan el 1 de diciembre de 2018. Se contará con dos horarios: sábados de 9 a.m. a 12 mediodía o de 1 p.m. a 4 p.m. Se debe cancelar el monto previamente, mediante depósito o transferencia bancaria. La matrícula se confirma únicamente con el comprobante de pago y el formulario de inscripción.

Los niños y niñas también tendrán la oportunidad de participar en un curso dirigido especialmente para ellos, con el que se busca estimularles la seguridad y la autoestima, que conozcan de teatro y puedan aprender a expresarse por medio de este arte teatral; todo enmarcado en un ambiente de diversión. Para esta modalidad, el TNT abrirá dos grupos, el primero dirigido a niños de 5 a 8 años de edad, que inicia el 29 de septiembre y finaliza el 1 de diciembre, con horario los sábados, de 9 a.m. a 10:30 a.m., y cuya inversión es de ¢35.000 colones. El método de pago es el mismo que el del curso de adultos; transferencia o depósito bancario. El segundo grupo es para niños de 9 a 12 años de edad y se impartirá los sábados, de 10:45 a.m. a 12:15 p.m.

Por otra parte, el ciclo básico de “Actuación y Promoción Teatral”, tiene una duración de dos años. Se imparte en horario de lunes a viernes, de 5 p.m. a 10 p.m. La inscripción para el proceso de entrevistas y audiciones es gratuita e inició el pasado 2 de septiembre; cierra al agotarse el cupo.

Para participar en el proceso de audiciones, los interesados deben ser mayores de edad, presentar originales y copias del título de bachillerato y de la cédula de identidad; además, aportar dos fotos tamaño pasaporte. Para poder iniciar el curso en 2019, los participantes deben haber aprobado el proceso de entrevista y audición.