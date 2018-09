Ya basta de generalizaciones contra la UCR

Columna Poliédrica

Siempre he pensado que la Universidad de Costa Rica (UCR) no hace lo suficiente para dar a conocer todo lo que hace por el pueblo costarricense. Tienen una Oficina de Divulgación que, desgraciadamente, se queda corta en lo que hace y no trasciende más allá de la propia universidad. Los medios de comunicación universitarios, televisión, radio y semanario, tampoco llegan a la mayoría de la población y la cobertura del quehacer de la institución no ocupa un lugar central en sus contenidos.

Infelizmente, en no pocas ocasiones, lo que se divulga en los medios de comunicación masiva es, única y exclusivamente, lo que a los noticiarios les interesa o les conviene. No es extraño observar, un día sí y otro también, informaciones que se apoyan en investigaciones desarrolladas en la UCR, sin embargo, esos créditos no siempre se evidencian en lo que llega al costarricense promedio. La población debería saber y entender, que las investigaciones no se hacen solas y que se requiere de personas con conocimiento para desarrollarlas.

La producción de conocimiento en la UCR es de altísimo nivel y en muchas áreas del conocimiento, está a la par de los grandes centros de investigación del mundo. Evidentemente todos quisiéramos que toda la investigación que se hace en la UCR fuera de punta, empero, eso no sucede en ningún lugar del planeta; siempre habrá áreas del conocimiento más adelantadas que otras, porque todo ello depende de las personas de carne y hueso.

Al igual que en investigación, la UCR desarrolla una gran labor en lo que se denomina la Acción Social. El costarricense promedio no tiene la menor idea de los lugares y a las personas que beneficia los diferentes proyectos sociales de esta institución benemérita. Se trata de un trabajo que impacta directamente en la vida de las personas y que, en muchos casos, les permite salir de las condiciones precarias en que se desenvuelven.

Se podrían mencionar muchos ejemplos en que la Investigación y la Acción Social en la UCR se complementan. El Instituto Clodomiro Picado, por ejemplo, desarrolla investigación de primer nivel en lo que a sueros antiofídicos se refiere, pero también imparte educación a las poblaciones que están expuestas a ese tipo de accidentes, a saber: poblaciones indígenas, agricultores, ganaderos, etc. Otro ejemplo que podríamos mencionar es el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), no solo investiga una serie de aspectos en relación con los materiales constructivos sino que también capacita a diferentes personas vinculadas al sector en sus más diversas variantes.

En la UCR, tanto la Investigación como la Acción Social se procura integrarlas con la docencia. En una buena cantidad de casos, la docencia que se imparte se nutre de estas actividades, ya que el profesorado transmite el conocimiento que ha desarrollado en su actividad investigativa y los estudiantes, en no pocas ocasiones, participan de la Investigación y la Acción Social que se desarrolla en la universidad.

Esto, entre otras cosas, es lo que hace que la UCR no sea un enseñadero. Una universidad no es solo un lugar en que se forma un estudiante para que desempeñe una profesión como algunas personas pretenden. La universidad ni siquiera son los edificios o los signos externos que la identifican, la universidad son las personas que aman el conocimiento y lo critican. La universidad son las personas de carne y hueso que son felices transmitiendo a otros ese amor por el conocimiento e inculcando la búsqueda insaciable de aquello que todavía no se conoce.

La UCR siempre será una institución perfectible, al fin y al cabo, la universidad son las personas que realizan sus actividades sustantivas. Por eso, basta ya de las falacias de generalización con el propósito de desacreditar a toda la universidad, se suele señalar casos puntuales, específicos, para decir que en la UCR todo está mal y eso no es así. Que haya un profesor malo no significa que todo el profesorado es malo, el que algún proyecto de Investigación o Acción Social haya salido mal, no implica que todos los proyectos que se desarrollan en la universidad estén malos.

Y lo de siempre, que unos estudiantes realicen determinadas acciones no quiere decir que todo el estudiantado de la UCR haga ese tipo de acciones. La mayoría de los estudiantes de este centro de estudios están preocupados por formarse adecuadamente, están atentos a lo que está sucediendo en el país y se les trata de inculcar que desarrollen una actitud crítica frente a la realidad; sin embargo, lo que cada estudiante haga con el conocimiento y la formación que se le brinda, es algo que depende de cada individuo, de ahí aquella frase que dice: “Hay personas que pasaron por la universidad pero la universidad no pasó por ellos”.

Todos los que forman parte de la UCR deben defender la institución y no quedarse callados ante la campaña de desprestigio que se ha desarrollado en los últimos años. En lugar de bajar la cabeza y quedarse callados ante las generalizaciones que se observan en los medios de comunicación y en las redes sociales, es necesario que todos los universitarios alcen la voz y divulguen todas las cosas buenas que se hacen en la mejor universidad de nuestra región.

¡Viva la Universidad de Costa Rica! ¡Viva la universidad pública!

(*) Andi Mirom es Filósofo

