Erdogan dice que Catar le regaló a Turquía, no a él, un avión de lujo

“El emir de Catar ha entregado el avión a Turquía como regalo. No me pertenece a mí personalmente sino al Estado turco”, dijo Erdogan a los medios durante un vuelo de regreso de Azerbaiyán.

El mandatario desmintió así que el Estado haya comprado la aeronave valorada, según la radiotelevisión pública TRT, en 400 millones de dólares.

La prensa ha difundido imágenes del interior del avión, un Boeing 747-8, con una capacidad habitual para 400 personas pero acondicionado con una lujosa sala de reuniones y un dormitorio, apto ahora para un máximo de 76 pasajeros.

El avión aterrizó el miércoles pasado en el aeropuerto de Sabiha Gökçen en Estambul y forma parte de la flota de la Presidencia, según los medios.

“Catar quería vender ese avión, supimos hasta el precio, alrededor de 500 (millones de dólares). Nos interesamos. Al enterarse el emir de Catar, se lo regaló a Turquía: ‘De Turquía no puedo aceptar dinero, se lo regalo’, dijo”, aseveró Erdogan.

El jefe del Estado y del Gobierno criticó que el mayor partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, denunciara la supuesta compra del avión.

“¿Por qué se inquieta el CHP? ¿Por qué se preocupan las televisiones? No se puede entender. He interpuesto denuncia contra ellos. Los llevaremos a los tribunales. Siempre ganamos los juicios”, advirtió.

Tras estas aclaraciones, el dirigente del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, condenó hoy que Turquía aceptara un regalo de estas características.

“Turquía no se puede rebajar tanto como para aceptar un avión regalado por un jeque. Esto toca a nuestro honor. Me inquieta que se diga que alguien que quiere ser un líder mundial acepte un avión de Catar. ¿Y dice que es del Estado? ¿Pueden usarlo los ciudadanos? No. Si tiene honor, mañana debería devolver el avión”, demandó Kiliçdaroglu. EFE