La libreta del chino

Como continuación de mi artículo anterior “Crisis: crimen y castigo”, traigo una explicación sobre la problemática de las deudas personales y estatales, ticas o de otros países. Allá por los años veinte del siglo anterior, el comercio al menudeo en Costa Rica estaba en manos de chinos en las zonas costeras, venidos en condiciones infrahumanas desde su permanentemente convulsionada patria, encontraron aquí un tesoro: los ciudadanos con excepciones no ahorraban, y en términos generales vivían al día. Inventaron el crédito permanente mediante una libreta donde anotaban lo que el cliente compraba o mandaba a comprar: una libreta por cliente que nunca se ponía al día, ni era la intención del chinito.

Después de tres meses con sobreprecios la cuenta estaba saldada, no obstante el nacional creía que no era así ni el chino se lo explicaba, con lo cual prácticamente el comprador vivía permanentemente debiendo en apariencia, y el chinito duplicando sus ganancias.

Los chinos que llegaron a las Juntas de Abangares vieron más oro en vender víveres que escarbar las minas, el mismo fenómeno de ochenta años atrás en California.

Todos los comisariatos estaban en manos de chinos, luego las bananeras vieron que la única manera de mantener cautivos a los trabajadores, era mediante una eterna deuda de ellos con los comisariatos de la compañía, por lo que no recibirían prestaciones si eran despedidos.

Ese sistema de crédito se extendió por todo el país cuando los habitantes de origen semita de Europa del este, se asentaron por estos rumbos y comenzaron con arduo trabajo a vender a crédito: “polaquear” se denominaba esta actividad, porque muchos de ellos eran polacos de origen.

Como era difícil comprar un radio al contado, se compraba a “pagos polacos”, es decir mediante cuotas mensuales que era más fácil de pagar, por supuesto el precio era mayor pues incluía una especie de “interés simple”, que pagaba el artículo dejando una ganancia importante.

Luego ropa, televisores, zapatos y un largo etcétera, con lo cual la mayoría del pueblo podía adquirir artículos que de otra manera no podía sufragar. Nos convertimos en un país “de a fiado”, atrás venían los gobiernos desde el siglo XIX endeudándose para comprar infraestructura (de paso hacer su agosto algunos funcionarios por la intermediación), el dinero comenzó a dejar de existir para compra de curso corriente, hasta la llegada de las “credit cards”, el mejor negocio que se han inventado los banqueros y los grandes trust internacionales, algunas con intereses de hasta 50%.

En su libro, “la sociedad opulenta”, John Kenneth Galbright explica cómo desde los años cincuenta, después que la economía estadounidense cambió la geopolítica europea mediante dos guerras, ya el dinero “dólar”, no tenía el valor respaldado por algo real como El Oro, sino por el poder de las armas.

En la actualidad Costa Rica NO puede pagar sus deudas exteriores ni interiores, cuando mucho podemos pagar intereses, como eso es lo que interesa a los grandes banqueros, sigue la rueda caminando.

Ante la caída inminente de la hegemonía mundial del dólar, se puso de frente el mejor billete qué hay: “deuda impagable”, estatal y personal. Los bancos no tienen el más mínimo interés en tener billetes guardados, el interés es que la persona y el estado pague puntual esos intereses, sin falla.

Países como China, Rusia y en parte India, ya no quieren depender del dólar ni de la economía estadounidense, saben que eso es como “jugar monopoly”: es puro papel basura, y acabamos de ver a Putin vendiendo el sesenta por ciento de los bonos del tesoro estadounidense, por un precio mucho menor, pero es que ya esos bonos no valen nada. Aquí un expresidente se banqueteó vendiendo bonos basura de la República de Weimar, estafó a muchas personas y aún así se graduó de Presidente.

Estamos en una lucha de todos contra todos, por esa razón yo entiendo aunque no justifico esta huelga, un trabajador oficinista 2 no puede vivir con menos de dos millones mensuales, solo de gastos por deuda se le van mensualmente, si le rebajas el salario no puede pagar. No lo excusemos, pero comprendamos su situación actual, un pensionado de lujo con siete millones de dólares mantiene su hogar y el de dos hijos y un nieto, si le rebajan a dos y medio millones, sus hijos no comen. Las grandes mayorías no ganan salarios altos ni tienen pensiones altas, por esa razón no quieren subvencionar más ese desorden, no quieren más impuestos porque no pueden pagarlos.

Quien crea ingenuamente que la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la I guerra mundial, y la II guerra mundial, fueron conflictos bélicos, sencillamente no sabe de qué habla, esos doscientos años fueron planificados por los grandes capitales, para darle un Nuevo Orden Mundial a la tierra entera, no eran guerras de odio entre los de arriba, eran guerras encaminadas a reorganizar el comercio y la economía mundial, y lo lograron sin que ni remotamente las mayorías lo comprendieran.

Ahora viviremos la era del dinero plástico, nos guste o no ya lo estamos viviendo, los países tienen también que amoldarse a este nuevo diseño comercial.

Ya nadie ahorra, me decía una señora el otro día, y le repliqué que la historia del ahorro había desaparecido después del reaganomics, donde la idea de los grandes trust bancarios es que todos debamos, pero paguemos los intereses. No hay vuelta de hoja, no se puede echar atrás el reloj de la historia, ni podemos convertirnos en una isla que se auto abastece, no podemos, ni los EEUU, ni China ni Rusia pueden hacerlo, menos países minúsculos como el nuestro.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es México