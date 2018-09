Diputada del PLN pide a diputados hablar con la verdad y no dejar ‘que el país se vaya a la mierda’

San José, 18 Set. (ElPaís.cr).- La diputada de Liberación Nacional (PLN), Karine Niño, hizo una intervención este martes ante el Plenario Legislativo que captó la atención de muchos, y es que, aunque para algunos fue irreverente para otros fue necesaria.

“Dejen de decir chismes y cuentos que no son reales, informemos lo bueno y lo malo. Sí, la reforma no la queremos y saben por qué no la queremos, por irresponsabilidades de legisladores anteriores (…) Hablemos con la verdad, es lo que les pido, dejemos de estar mandando información que es falsa, si va ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda”, dijo de forma eufórica desde su curul.

Su intervención fue rechazada por algunos diputados en el Congreso, sin embargo en la bancada oficialista, Paola Vega y Enrique Sánchez señalaron que esa irreverencia era necesaria.

“Si, estoy molesta, estoy indignada y por eso en mi intervención use una palabra pasada de tono, pero no más pasada de tono que las mentiras y los engaños que muchos están usando en sus discursos que están a punto de empujar al país a un barranco”, manifestó a través de su cuenta oficial de Twitter.

La discusión fiscal si bien ha ido avanzando, cada vez se pone más tensa ya que cada vez falta menos para que llegue la votación final; y mientras unos diputados quieren devolver el texto a comisión, otras fracciones optan por ponerlo en pausa y otros por modificarlo desde el Plenario con la aprobación de mociones pero sin tener que devolverlo.

“Compañeros, hagamos un debate público y sano, yo quiero instar al presidente Alvarado, y a los compañeros y a los medios de comunicación que por favor realicen un debate público como lo hacían cuando estaban en campaña. Había miles de plataformas donde nos estaban informando todo sobre los candidatos”,dijo Karine Niño casi al concluir su intervención el martes en la tarde