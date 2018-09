San José, 19 Set. (ElPaís.cr).- Tal y como se anunció desde ayer, el diálogo entre los sindicatos y el Gobierno de la República dio inicio este miércoles con la mediación de la Iglesia Católica, tras diez días de huelga nacional en el sector público.

Este primer acercamiento tiene sede en la Casa Arzobispal en el centro de San José, y tiene como fin buscar un consenso entre las partes, para renegociar el proyecto de ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que está siendo discutido en la Asamblea Legislativa.

La reforma fiscal, como es más conocido, ha generado una revuelta nacional que ha conllevado desde manifestaciones, hasta movimientos de la Fuerza Pública para asegurar el libre tránsito.

En la reunión de esta mañana, participaron un grupo de 12 representantes sindicales en los que figuran, Albino Vargas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), Gilberto Cascante de la Asociación Nacional de Educadores (Ande), Mélida Cedeño de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (Apse) y Lenin Hernández de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.

También están presente el Ministro de Trabajo, Justicia y Planificación, Steven Nuñez, Marcia González y Pilar Garrido, también los Viceministros de Trabajo, Juan Alfaro y Natalia Álvarez.

La representación de la iglesia está a cargo del monseñor José Rafael Quirós, quién buscará generar un balance entre las partes para poder agendar una serie de reuniones definitivas, las cuales serían específicamente para afinar la llamada reforma fiscal.

Dos de los principales puntos a discutir es que debido a las pérdidas millonarias que la huelga ha causado, el Gobierno está firme en que no se va negociar la reforma si la huelga no para, pero los sindicatos se sostienen en que la huelga no se detiene hasta que el proyecto de ley no sea desconvocado de la agenda legislativa.